Чи буде Росія наступати на Харків 2024 - в ГУР відповіли

Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: Новини.LIVE

Харків чи не щодня страждає від ворожих російських обстрілів з неба. Ракети руйнують інфраструктуру та житлові будинки. Щонайгірше — забирають життя цивільних. І такі інтенсивні ракетні атаки на місто наштовхують на думку, що росіяни знову готуються виснажити населення і взяти місто.

Чи підуть вони в наступ, Новини.LIVЕ дізналося в представника ГУР Міноборони України Андрія Юсова.

Читайте також:

Наступ на Харків

"Якщо говорити про Харків, то зрозуміло, що прикордонні українські міста найбільш уразливі для російських терористичних ракетних ударів. Бо мова йде про досяжність комплексів С-300. Запасів ракет до цих систем у ворога ще залишається чимало. Наразі про істотні зміни щодо наземної операції мова не йде, ситуація відстежується. Відбуваються паралельні заходи, укріплення кордону. Робота ведеться" — сказав Юсов.

Він не раз заявляв, що на Україну чекають непрості місяці. Однак під час розмови він додав, що від початку російської агресії в 2014 році, анексії Криму, повномасштабного вторгнення, легких часів у нас не було.

"Тому зрозуміло, що поки триває ця геноцидна війна проти України в нас будуть непрості часи. Але те, що відбулося лютому 2022 року — у факті повномасштабного вторгнення — воно не може відбутися за визначенням, бо ця війна вже триває. Україна володіє ситуацією, враховує всю необхідну інформацію, яку отримує різними шляхами та інструментами. Воєнно-політичне керівництво держави готує відповідні сценарії для всіх моментів розвитку ситуації", — підсумував Юсов.

Нагадаємо, упродовж 14 квітня росіяни обстріляли з різного типу озброєння 15 населених пунктів Харківської області, внаслідок чого загинула одна людина, ще одна — отримала поранення.

Від ранку 15 квітня на Харківщині застосовують графіки погодинних відключень електрики. Наразі знеструмлено 240 тисяч споживачів.