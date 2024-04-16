Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow В ГУР зробили заяву щодо наступу Росії на Харків — до чого готуються ЗСУ arrow

В ГУР зробили заяву щодо наступу Росії на Харків — до чого готуються ЗСУ

16 квітня 2024 15:31
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Чи буде Росія наступати на Харків 2024 - в ГУР відповіли
Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Харків чи не щодня страждає від ворожих російських обстрілів з неба. Ракети руйнують інфраструктуру та житлові будинки. Щонайгірше — забирають життя цивільних. І такі інтенсивні ракетні атаки на місто наштовхують на думку, що росіяни знову готуються виснажити населення і взяти місто. 

Чи підуть вони в наступ, Новини.LIVЕ дізналося в представника ГУР Міноборони України Андрія Юсова. 

Читайте також:

Наступ на Харків 

"Якщо говорити про Харків, то зрозуміло, що прикордонні українські міста найбільш уразливі для російських терористичних ракетних ударів. Бо мова йде про досяжність комплексів С-300. Запасів ракет до цих систем у ворога ще залишається чимало. Наразі про істотні зміни щодо наземної операції мова не йде, ситуація відстежується. Відбуваються паралельні заходи, укріплення кордону. Робота ведеться" — сказав Юсов. 

Він не раз заявляв, що на Україну чекають непрості місяці. Однак під час розмови він додав, що від початку російської агресії в 2014 році, анексії Криму, повномасштабного вторгнення, легких часів у нас не було. 

"Тому зрозуміло, що поки триває ця геноцидна війна проти України в нас будуть непрості часи. Але те, що відбулося лютому 2022 року —  у факті повномасштабного вторгнення — воно не може відбутися за визначенням, бо ця війна вже триває. Україна володіє ситуацією, враховує всю необхідну інформацію, яку отримує різними шляхами та інструментами. Воєнно-політичне керівництво держави готує відповідні сценарії для всіх моментів розвитку ситуації", — підсумував Юсов. 

Нагадаємо, упродовж 14 квітня росіяни обстріляли з різного типу озброєння 15 населених пунктів Харківської області, внаслідок чого загинула одна людина, ще одна — отримала поранення. 

Від ранку 15 квітня на Харківщині застосовують графіки погодинних відключень електрики. Наразі знеструмлено 240 тисяч споживачів. 

Київ
війна
Міноборони
Харків
Андрій Юсов
наступ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем