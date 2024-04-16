Чи буде Росія наступати на Харків 2024 - в ГУР відповіли

В ГУР зробили заяву щодо наступу Росії на Харків — до чого готуються ЗСУ
Харків чи не щодня страждає від ворожих російських обстрілів з неба. Ракети руйнують інфраструктуру та житлові будинки. Щонайгірше — забирають життя цивільних. І такі інтенсивні ракетні атаки на місто наштовхують на думку, що росіяни знову готуються виснажити населення і взяти місто.
Чи підуть вони в наступ, Новини.LIVЕ дізналося в представника ГУР Міноборони України Андрія Юсова.
Наступ на Харків
"Якщо говорити про Харків, то зрозуміло, що прикордонні українські міста найбільш уразливі для російських терористичних ракетних ударів. Бо мова йде про досяжність комплексів С-300. Запасів ракет до цих систем у ворога ще залишається чимало. Наразі про істотні зміни щодо наземної операції мова не йде, ситуація відстежується. Відбуваються паралельні заходи, укріплення кордону. Робота ведеться" — сказав Юсов.
Він не раз заявляв, що на Україну чекають непрості місяці. Однак під час розмови він додав, що від початку російської агресії в 2014 році, анексії Криму, повномасштабного вторгнення, легких часів у нас не було.
"Тому зрозуміло, що поки триває ця геноцидна війна проти України в нас будуть непрості часи. Але те, що відбулося лютому 2022 року — у факті повномасштабного вторгнення — воно не може відбутися за визначенням, бо ця війна вже триває. Україна володіє ситуацією, враховує всю необхідну інформацію, яку отримує різними шляхами та інструментами. Воєнно-політичне керівництво держави готує відповідні сценарії для всіх моментів розвитку ситуації", — підсумував Юсов.
Нагадаємо, упродовж 14 квітня росіяни обстріляли з різного типу озброєння 15 населених пунктів Харківської області, внаслідок чого загинула одна людина, ще одна — отримала поранення.
Від ранку 15 квітня на Харківщині застосовують графіки погодинних відключень електрики. Наразі знеструмлено 240 тисяч споживачів.
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