Терехов назвав найнебезпечніші ризики для Харкова без допомоги США

Наслідки ударів по Харкову. Фото: The Guardian

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що Харків ризикує стати "другим Алеппо" без допомоги США. Зараз росіяни щоденно обстрілюють цивільну інфраструктуру міста та руйнують енергетичні об'єкти.

Про це повідомляє The Guardian.

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Терехов повідомив виданню The Guardian, що окупанти змінили тактику, намагаючись зруйнувати енергопостачання міста і залякати 1,3 мільйона його жителів, обстрілюючи житлові квартали. Через це люди стикаються з позаплановими відключеннями електроенергії на кілька годин поспіль.

"Пакет військової допомоги США в розмірі 60 млрд доларів, який наразі застопорився в Конгресі, має критичне значення для нас. Нам потрібна ця підтримка, щоб не допустити перетворення Харкова на другий Алеппо", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Алеппо

Алеппо — стародавнє місто на північному заході Сирії. З 2012 року у місті почалася громадянська війна. Вже 2016 року до цього долучилася Росія. Підтримуючи уряд Башара Асада, РФ почала інтенсивні бомбардування східних районів Алеппо, де ховалися опозиційні сили і мирні жителі. Жорстокі російські атаки призвели до загибелі тисяч людей і руйнування значної частини міста.

У 2016 році східний Алеппо впав під натиском урядових сил, але наслідки бомбардувань досі відчуваються: тисячі людей залишаються біженцями, а місто потребує масштабного відновлення.

Що відбувається в Харкові

Нагадаємо, нещодавно агентство Bloomberg повідомило, західні чиновники розглядають останні обстріли Харкова як навмисні намагання Кремля зробити місто непридатним для життя та змусити мирних жителів евакуюватися.

Крім того, у мережі активно ширяться чутки, що загарбники готують новий наступ на місто, виснажуючи та руйнуючи енергосистему Харкова та України вцілому.

Додамо, через постійні ворожі атаки від ранку 15 квітня на Харківщині застосовують графіки погодинних відключень електрики. Наразі знеструмлено 240 тисяч споживачів.