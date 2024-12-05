Атаки на Харьков — какие убытки понес город

Городской голова Харькова Игорь Терехов. Фото: Терехов, Telegram

Российские войска периодически обстреливают Харьков. Сейчас в городе убытки от атак оценивают примерно в десять миллиардов долларов.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона "Єдині новини" в четверг, 5 декабря.

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Терехов заявил, что убытки от постоянных обстрелов российской армии по Харькову оцениваются примерно в десять миллиардов евро.

"Таких разрушений, которые претерпел наш город, ни один город в стране, среди крупных городов, не претерпел", — подчеркнул городской голова Харькова.

Для того, чтобы восстановить инфраструктуру Харькова придется немало инвестировать.

Напомним, искусственный интеллект ChatGTP создал фото и показал, как будет выглядеть Харьков после победы Украины.

Ранее мы писали о том, что в течение ноября 2024 количество сигналов воздушной тревоги в Харькове было 161. Всего за последний месяц осени зафиксировано 36 реальных угроз.