Атаки на Харьков — какие убытки понес город

Терехов назвал стоимость восстановления Харькова после атак РФ
Российские войска периодически обстреливают Харьков. Сейчас в городе убытки от атак оценивают примерно в десять миллиардов долларов.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона "Єдині новини" в четверг, 5 декабря.
Последствия российских атак на Харьков
Терехов заявил, что убытки от постоянных обстрелов российской армии по Харькову оцениваются примерно в десять миллиардов евро.
"Таких разрушений, которые претерпел наш город, ни один город в стране, среди крупных городов, не претерпел", — подчеркнул городской голова Харькова.
Для того, чтобы восстановить инфраструктуру Харькова придется немало инвестировать.
Напомним, искусственный интеллект ChatGTP создал фото и показал, как будет выглядеть Харьков после победы Украины.
Ранее мы писали о том, что в течение ноября 2024 количество сигналов воздушной тревоги в Харькове было 161. Всего за последний месяц осени зафиксировано 36 реальных угроз.
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