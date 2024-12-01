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Обстріли Харкова — скільки разів лунала тривога в листопаді

1 грудня 2024 16:21
Аркадій Пастула - Редактор
Російські обстріли Харкова у листопаді — статистика від Терехова
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/ihor_terekhov
Аркадій Пастула - Редактор

Ситуація з російськими обстрілами у Харкові протягом листопада залишалася напруженою. Однак є певні позитивні зміни порівняно з жовтнем.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram у неділю, 1 грудня.

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Протягом останнього місяця осені кількість сигналів повітряної тривоги зменшилася до 161, у жовтні було 196. Загалом за листопад зафіксовано 36 реальних загроз.

Обстріли Харкова за листопад
Статистика обстрілів Харкова за листопад. Фото: t.me/ihor_terekhov

"Попри це, ворог продовжує застосовувати широкий арсенал озброєння. У листопаді по Харкову завдавали ударів із використанням восьми різних типів зброї. Що свідчить про систематичну цілеспрямовану тактику терору, спрямовану на залякування мирного населення", — розповів Терехов.

За його словами, протягом листопада постраждало 166 людей, серед них одна дитина. Також одна людина загинула.

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Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, воїни Третьої окремої штурмової бригади ефективно знищили військову техніку російських окупантів у Харківській області.

Також 28 листопада в Харкові внаслідок ракетного удару було пошкоджено виробничі корпуси підприємства та вибито скління вікон житлового багатоповерхового будинку.

війна Харків обстріли Ігор Терехов окупанти повітряна тривога

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