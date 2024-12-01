Російські обстріли Харкова у листопаді — статистика від Терехова

Обстріли Харкова — скільки разів лунала тривога в листопаді
Ситуація з російськими обстрілами у Харкові протягом листопада залишалася напруженою. Однак є певні позитивні зміни порівняно з жовтнем.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram у неділю, 1 грудня.
Російські обстріли Харкова
Протягом останнього місяця осені кількість сигналів повітряної тривоги зменшилася до 161, у жовтні було 196. Загалом за листопад зафіксовано 36 реальних загроз.
"Попри це, ворог продовжує застосовувати широкий арсенал озброєння. У листопаді по Харкову завдавали ударів із використанням восьми різних типів зброї. Що свідчить про систематичну цілеспрямовану тактику терору, спрямовану на залякування мирного населення", — розповів Терехов.
За його словами, протягом листопада постраждало 166 людей, серед них одна дитина. Також одна людина загинула.
Нагадаємо, воїни Третьої окремої штурмової бригади ефективно знищили військову техніку російських окупантів у Харківській області.
Також 28 листопада в Харкові внаслідок ракетного удару було пошкоджено виробничі корпуси підприємства та вибито скління вікон житлового багатоповерхового будинку.
Читайте Новини.LIVE!