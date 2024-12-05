Атаки на Харків — яких збитків зазнало місто

Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: Терехов, Telegram

Російські війська періодично обстрілюють Харків. Наразі у місті збитки від атак оцінюють приблизно у десять мільярдів доларів.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону "Єдині новини" у четвер, 5 грудня.

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Терехов заявив, що збитки від постійних обстрілів російської армії по Харкову оцінюються приблизно в десять мільярдів євро.

"Таких руйнацій, яких зазнало наше місто, жодне місто в країні, серед великих міст, не зазнало", — підкреслив міський голова Харкова.

Для того, аби відновити інфраструктуру Харкова доведеться чимало інвестувати.

Нагадаємо, штучний інтелект ChatGTP створив фото та показав, який вигляд матиме Харків після перемоги України.

Раніше ми писали про те, що протягом листопада 2024 року кількість сигналів повітряної тривоги у Харкові було 161. Загалом за останній місяць осені зафіксовано 36 реальних загроз.