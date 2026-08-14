Терехов: ни одна община не может быть сильной сама по себе

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Игорь Терехов/Facebook

Кристина Павлова редактор ленты новостей

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о необходимости объединения украинских общин, государства и бизнеса для восстановления страны и возвращения людей. Также мэр во время визита в Кропивницкое подчеркнул важность поддержки переселенцев, молодежи и специалистов, которые могут уехать за границу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на слова Игоря Терехова.

Терехов подчеркнул важность единства

По словам Терехова, полномасштабная война показала, что отдельные общины не могут самостоятельно обеспечить свою устойчивость. Их способность зависит от общей силы государства и взаимодействия между регионами.

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Игорь Терехов/Facebook

"С первого дня большой войны я не устаю повторять: главное — единство. Именно это единство помогает украинским городам и общинам. Но война доказала и другое: сегодня ни одна община не может быть сильной сама по себе", — отметил мэр.

Он подчеркнул, что сегодня понятие единства для украинцев имеет более широкое значение.

"Мы едины, потому что мы — украинцы", — сказал Терехов.

Кропивницкий принял десятки тысяч переселенцев

Мэр Харькова привёл Кропивницкий в качестве примера взаимопомощи между украинскими общинами. По его словам, Кировоградская область не является прифронтовым регионом, однако приняла десятки тысяч вынужденных переселенцев, в частности жителей Харькова.

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Игорь Терехов/Facebook

Терехов отметил, что именно такая поддержка демонстрирует ответственность общин друг за друга независимо от расстояния до линии фронта.

Он также положительно оценил позицию главы Кировоградской ОГА Андрея Райковича и отметил, что давно с ним знаком.

Терехов назвал главной битвой борьбу за людей

В то же время, по словам мэра Харькова, принять переселенцев — лишь первый шаг. Гораздо более сложная задача заключается в создании условий, при которых люди смогут видеть своё будущее в Украине.

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Игорь Терехов/Facebook

Во время встреч в Кропивницком, в частности, обсуждали возвращение к нормальной жизни, возможности для молодежи и удержание специалистов в Украине.

"Как сделать так, чтобы специалисты не уезжали, а те, кто уже уехал, хотели возвращаться. Ведь одна из главных битв сегодняшнего дня — битва за наших людей", — подчеркнул Терехов.

Он подчеркнул, что ни Харьков, ни Кропивницкий, ни другие общины не смогут самостоятельно справиться с вызовами войны.

К восстановлению должны присоединиться государство, общины и бизнес

По мнению Терехова, для эффективного восстановления необходима совместная работа правительства, парламента, местных властей и бизнеса.

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Игорь Терехов/Facebook

"Чтобы механизм слаженно работал, необходимо, чтобы правительство, парламент, города и бизнес собрались за одним столом", — заявил он.

Мэр Харькова добавил, что мирная жизнь не вернется автоматически — для этого необходимо создавать соответствующие условия совместными усилиями по всей Украине.

Как сообщали Новини.LIVE, мэр Харькова Игорь Терехов призвал поддержать бизнес, пострадавший от российских обстрелов. По его словам, предприятия должны получать комплексную поддержку от государства, чтобы как можно быстрее возобновлять работу после атак.

Ранее Новини.LIVE писали, что Терехов также рассказывал о количестве переселенцев в Харькове и необходимости их интеграции. Городские власти делают акцент на создании условий для жизни и работы людей, которые остаются в городе, несмотря на войну.