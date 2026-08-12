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Главная Харьков Терехов призвал поддержать бизнес, пострадавший от обстрелов

Терехов призвал поддержать бизнес, пострадавший от обстрелов

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 14:32
Терехов призвал поддержать бизнес, пострадавший от обстрелов
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Игорь Терехов/Telegram

Предприятия, пострадавшие в результате российских атак, должны получать комплексную поддержку со стороны государства. А также возможность как можно быстрее возобновить работу.

Такое мнение высказал мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов во время совещания с участием представителей власти и бизнеса, передает Новини.LIVE.

Терехов представил план быстрого восстановления пострадавших предприятий

По словам Терехова, остановка предприятий из-за обстрелов грозит не только убытками для владельцев, но и дефицитом товаров, потерей рабочих мест и налоговых поступлений, а также проблемами с логистикой.

"Остановка предприятий это не только убытки для владельца, но и риск дефицита продуктов, лекарств, топлива, необходимых товаров, потеря рабочих мест, налогов и логистики. Наша общая задача создать систему, которая после обстрела не оставляет предприятие один на один со своими проблемами, а дает возможность максимально быстро вернуться к работе", — отметил руководитель АПМГ.

Терехов предложил разрешить предприятиям ввозить новое оборудование вместо уничтоженного без пошлины и отсрочить уплату импортного НДС на 12 месяцев. Акцизы, уплаченные за уничтоженные до продажи товары, предлагается зачислять в будущие платежи.

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Также факт повреждения, подтвержденный один раз, должны признавать все государственные органы. Разрешения для пострадавших предприятий предлагается автоматически продлевать на шесть месяцев, плановые налоговые проверки — переносить на три месяца, а другие административные сроки — продлевать без повторных обращений в каждое ведомство.

Предприятие также должно лишь один раз сообщать о повреждениях и необходимой помощи, после чего государство будет координировать работу соответствующих служб. Для быстрого оформления документов предлагается создать цифровой паспорт предприятия и единое электронное досье о последствиях атаки.

Отдельно Терехов предложил передавать свободные государственные и коммунальные склады логистическим компаниям за символическую плату, частично компенсировать расходы на рассредоточение складских запасов и страхование от военных рисков. Такие проекты также предлагается кредитовать по программе "5-7-9" под 3%.

По итогам совещания предложения будут обобщены и переданы профильным министерствам и другим центральным органам власти.

"Очень важно, чтобы это была система, которая будет принята на государственном уровне. Эта система должна учитывать интересы людей и обеспечивать, чтобы наши предприятия не закрывались, а наоборот , — работали в таких жестких условиях. Это будет существенная поддержка"— подытожил Игорь Терехов.

Как сообщали Новини.LIVE, Терехов выразил убеждение, что после завершения боевых действий приоритетом для власти должна стать репатриация эвакуированных соотечественников, а не импорт рабочей силы из-за рубежа. По его мнению, главная миссия государства заключается в создании надлежащей основы для возвращения украинцев, выехавших из-за российской агрессии. При этом рассмотрение вопроса о привлечении гастарбайтеров из других стран он считает уместным только после решения этой проблемы.

Кроме того, глава Харькова отметил, что ключевыми факторами для восстановления населения в прифронтовой зоне являются закрытое небо и наличие вакансий. Он подчеркнул: если не обеспечить людей стабильной работой и действенной противовоздушной обороной, вернуть беженцев от войны вряд ли удастся.

Харьков Игорь Терехов атака
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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