Терехов: Новая жилищная политика — ключ к возвращению украинцев

Игорь Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Украины Игорь Терехов во время World Urban Forum 13 в Баку (Азербайджан) заявил, что новая государственная жилищная политика должна стать одним из ключевых направлений послевоенного восстановления Украины и одним из главных инструментов возвращения людей, удержания кадров и запуска экономики.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Ассоциации прифронтовых городов и общин.

Терехов о новой жилищной политике

По его словам, жилищный вопрос сегодня выходит далеко за пределы социальной политики, поскольку напрямую влияет на демографию, рынок труда, финансовую состоятельность громад и способность страны к восстановлению.

"Новая государственная жилищная программа — это одновременно и реальная помощь украинским семьям, и двигатель послевоенного экономического восстановления. От того, будут ли люди иметь жилье, зависит, вернутся ли украинцы домой, смогут ли города и общины удержать врачей, учителей, коммунальщиков и других критически важных специалистов", — отметил Игорь Терехов.

Председатель АПМГ подчеркнул, что для прифронтовых громад жилищная политика является частью политики устойчивости, поскольку именно наличие жилья напрямую влияет на способность территорий удерживать людей, поддерживать работу медицины, образования, коммунальной сферы и местной экономики.

По словам Терехова, Украине нужна долгосрочная государственная жилищная программа минимум на 10 лет, которая должна сочетать строительство нового жилья, реновацию поврежденного фонда, развитие муниципального арендного жилья, аренду с правом выкупа и доступную ипотеку.

"Компенсация процентной ставки должна работать по принципу "открытого окна" для тех, кто покупает первое жилье или нуждается в улучшении жилищных условий. При этом ставка для заемщика не должна превышать 5%", — отметил он.

Отдельно Терехов отметил, что массовое строительство и реновация жилья могут стать одним из главных драйверов экономического восстановления Украины, создавая рабочие места и стимулируя развитие строительной отрасли, производства материалов, транспорта, логистики и малого бизнеса.

"Общины должны быть полноценными партнерами государства в реализации новой жилищной политики, ведь именно они лучше всего понимают реальные потребности людей и территорий", — подытожил Игорь Терехов.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Игорь Терехов призвал украинскую власть не допустить массового и неконтролируемого привлечения трудовых мигрантов. По его мнению, кадровый дефицит нужно преодолевать через поддержку украинцев, ветеранов и внутренне перемещенных лиц, а не путем импорта дешевой рабочей силы.

Также глава Ассоциации прифронтовых городов и громад отметил, что именно прифронтовые громады сегодня формируют новую систему безопасности Украины. По словам Терехова, такие громады нуждаются в большей поддержке со стороны государства.