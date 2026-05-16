Терехов: архитектура безопасности выстраивается в прифронтовых громадах

Городской голова Харькова Игорь Терехов.

Прифронтовые громады сегодня играют ключевую роль в формировании новой системы безопасности Украины и мира. Именно на этих территориях ежедневно испытываются механизмы защиты, устойчивости и восстановления. В то же время местные власти подчеркивают необходимость усиленной государственной поддержки для их развития и сохранения населения.

Об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и громад, мэр Харькова Игорь Терехов во во время форума "Люди и громады: решения, формирующие будущее", информирует с места события журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Терехов о прифронтовых территориях

Глава Ассоциации прифронтовых городов и громад, мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что архитектура безопасности формируется именно в прифронтовых громадах, которые первыми сталкиваются с последствиями войны и вызовами военного времени.

По его словам, эти территории ежедневно живут в условиях обстрелов, разрушений, перегруженной инфраструктуры, нехватки кадров и значительного количества внутренне перемещенных лиц.

Терехов подчеркнул, что без системной поддержки со стороны государства такие громады рискуют превратиться в зоны постепенного оттока населения.

Отдельно он отметил необходимость создания условий, при которых регионы смогут не только обороняться, но и развиваться.

"Нам нужен сегодня совсем другой подход. Совсем другое решение, совсем другая поддержка. Потому что на самом деле мы на передовой.

Как сделать так, чтобы наши территории, наши города и громады не были зоной постепенного обезлюдения. Это очень важно. Как сделать так, чтобы наряду с обороной мы развивались, развивалась экономика. Развивалась инфраструктура. А главное, чтобы люди видели перспективу жизни на этих территориях, в этих громадах и в этих городах. И это наша общая задача", — отметил Игорь Терехов.

Терехов о переселенцах в Харькове

Игорь Терехов заявил, что в Харькове сейчас проживает 215 тысяч внутренне перемещенных лиц, прибывших из областей, где продолжаются или продолжались боевые действия.

По его словам, общая численность населения Харькова составляет около 1,3 млн человек, и значительную часть из них составляют переселенцы из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей и других пострадавших регионов. Он отметил, что эти люди нуждаются в жилье, работе, медицинской помощи и комплексной интеграции в громады.

Терехов подчеркнул, что местные громады не смогут самостоятельно справиться с такими масштабными вызовами без государственной политики поддержки.

"Я очень хочу, чтобы через 5 лет у нас не было такого названия — вынужденные переселенцы. Чтобы эти люди полностью интегрировались в общество и стали членами громад", — подчеркнул мэр Харькова.

Новини.LIVE информировали, что недавно Игорь Терехов заявил, что приоритетом Украины должно быть возвращение своих граждан, а не привлечение иностранных работников. Он считает, что кадровый дефицит следует решать за счет украинцев, которые выехали или покинули громады.

Новини.LIVE также сообщали, что Игорь Терехов заявлял, что статус внутренне перемещенных лиц не должен быть бессрочным и должен предоставляться только на определенный период. По его мнению, за это время государство вместе с громадами должно обеспечить полную интеграцию переселенцев в новые условия жизни.