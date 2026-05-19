Главная Харьков Терехов обратился к ВР с призывом против привлечения трудовых мигрантов

Дата публикации 19 мая 2026 13:07
Игорь Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Городской голова Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов призвал власти не допустить массового и неконтролируемого привлечения трудовых мигрантов в Украину. По его мнению, проблему дефицита кадров нужно решать через поддержку украинцев, ветеранов и переселенцев, а не путем импорта дешевой рабочей силы.

Об этом Терехов сообщил после совместного обращения с коллегами из Ассоциации прифронтовых городов и громад к Верховной Раде, передает Новини.LIVE.

Терехов высказался о привлечении трудовых мигрантов

По словам мэра Харькова, он категорически не поддерживает идею решать кадровый кризис через массовое привлечение иностранных работников.

"Я категорически не согласен с тем, что сложную проблему дефицита кадров Украине предлагают решать самым примитивным путем — через массовый импорт дешевой рабочей силы", — заявил Терехов.

Он отметил, что мировой опыт демократических государств свидетельствует о рисках такого подхода, поскольку это может тормозить развитие технологий и модернизацию экономики.

По мнению Терехова, привлечение иностранцев на украинский рынок труда возможно только в четко контролируемом формате — для удержания иностранных студентов, которые уже адаптировались в Украине, или для точечного привлечения высококвалифицированных специалистов к сложным инженерным и технологическим проектам.

"Прежде всего работой должны быть обеспечены граждане Украины. У нас есть огромный внутренний резерв. Сотни тысяч ветеранов, которые уже сейчас и особенно после достижения справедливого долговременного мира будут нуждаться в нормальных рабочих местах и полноценной реинтеграции в гражданскую жизнь. Миллионы людей, которые вынуждены были выехать за границу. Кто-то вообще серьезно оценивал украинский кадровый потенциал перед тем, как продвигать идею массовой миграции?", — подчеркнул городской голова.

Отдельно мэр Харькова призвал государство формировать новую трудовую политику, которая будет включать программы переквалификации, поддержку людей в возрасте 50+, создание первых рабочих мест для молодежи и гарантии трудоустройства для ВПЛ.

Терехов также отметил важность создания условий для возвращения украинцев домой через развитие экономики и международное партнерство городов.

"По оценкам ООН, значительная часть украинцев, которые выехали из-за войны, колеблется относительно возвращения. В таких условиях мы просто не имеем права подавать тем людям, которые еще хотят жить дома, сокрушительный сигнал: "На ваше место уже ищут других". Как и не имеем права оставлять без поддержки тех, кто остается в Украине"", — подытожил он.

Ігор Терехов виступив проти трудових мігрантів
Заявление Игоря Терехова. Фото: скриншот из Facebook

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Игорь Терехов заявил, что главным приоритетом для Украины должно оставаться возвращение собственных граждан, а не массовое привлечение иностранной рабочей силы.

Также Терехов отметил, что именно прифронтовые общины сегодня формируют новую систему безопасности Украины и мира. По его словам, эти территории ежедневно проходят испытания войной, демонстрируя механизмы устойчивости, защиты и восстановления, однако нуждаются в большей государственной поддержке для развития и сохранения населения.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
