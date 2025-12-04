Видео
Главная Харьков Терехов объяснил, почему Харьков инвестирует миллионы в освещение

Терехов объяснил, почему Харьков инвестирует миллионы в освещение

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 20:36
Терехов объяснил, почему Харьков инвестирует миллионы в освещение города
Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

Городской голова Харькова и руководитель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов объяснил целесообразность проведения многомиллионных тендеров на городское освещение. При этом Харьков инвестирует деньги и на войско.

Об этом он заявил во время общения с журналистами.

Читайте также:

Тендеры на освещение Харькова

По словам мэра, освещение является ключевой составляющей городской инфраструктуры, без которой невозможно обеспечить комфорт и безопасность жителей. Терехов отметил, что Харьков должен оставаться пригодным для жизни, даже находясь в прифронтовой зоне.

"Мы не хотим быть выжженной землей. Для нас сегодня, чтобы удержать людей, нужно предоставить им более качественные услуги, сделать так, чтобы у них было хорошее настроение, хорошие эмоции, было освещение, было тепло, чтобы они не выезжали из прифронтовых городов и громад", — подчеркнул он.

Комментируя предложения направить средства с тендеров на нужды Вооруженных сил Украины, Терехов напомнил, что Харьков уже перечислил 1,8 миллиарда гривен на оборону.

Напомним, что Игорь Терехов заявил, что в прифронтовых регионах бизнес работает под постоянным давлением. С рядом вызовов сталкивается и гражданское население.

А до этого городской голова Харькова выступил с идеей создания Фонда поддержки прифронтовых территорий, который должен стать оперативным инструментом помощи бизнесу и громадам, живущим рядом с фронтом.

тендер Харьков деньги уличное освещение инвестиции
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
