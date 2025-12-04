Терехов пояснив, чому Харків інвестує мільйони в освітлення міста

Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

Міський голова Харкова та керівник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов пояснив доцільність проведення багатомільйонних тендерів на міське освітлення. При цьому Харків інвестує гроші і на військо.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

Тендери на освітлення Харкова

За словами мера, освітлення є ключовою складовою міської інфраструктури, без якої неможливо забезпечити комфорт та безпеку мешканців. Терехов наголосив, що Харків має залишатися придатним для життя, навіть перебуваючи у прифронтовій зоні.

"Ми не хочемо бути випаленою землею. Для нас сьогодні, щоб утримати людей, потрібно надати їм більш якісні послуги, зробити так, щоб у них був гарний настрій, гарні емоції, було освітлення, було тепло, щоб вони не виїжджали з прифронтових міст і громад", — підкреслив він.

Коментуючи пропозиції спрямувати кошти з тендерів на потреби Збройних сил України, Терехов нагадав, що Харків уже перерахував 1,8 мільярда гривень на оборону.

Нагадаємо, що Ігор Терехов заявив, що у прифронтових регіонах бізнес працює під постійним тиском. З низкою викликів стикається й цивільне населення.

А до цього міський голова Харкова виступив із ідеєю створення Фонду підтримки прифронтових територій, який має стати оперативним інструментом допомоги бізнесу та громадам, що живуть поруч із фронтом.