Головна Харків Терехов пояснив, чому Харків інвестує мільйони в освітлення міста

Терехов пояснив, чому Харків інвестує мільйони в освітлення міста

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 20:36
Терехов пояснив, чому Харків інвестує мільйони в освітлення міста
Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

Міський голова Харкова та керівник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов пояснив доцільність проведення багатомільйонних тендерів на міське освітлення. При цьому Харків інвестує гроші і на військо.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

Тендери на освітлення Харкова

За словами мера, освітлення є ключовою складовою міської інфраструктури, без якої неможливо забезпечити комфорт та безпеку мешканців. Терехов наголосив, що Харків має залишатися придатним для життя, навіть перебуваючи у прифронтовій зоні.

"Ми не хочемо бути випаленою землею. Для нас сьогодні, щоб утримати людей, потрібно надати їм більш якісні послуги, зробити так, щоб у них був гарний настрій, гарні емоції, було освітлення, було тепло, щоб вони не виїжджали з прифронтових міст і громад", — підкреслив він.

Коментуючи пропозиції спрямувати кошти з тендерів на потреби Збройних сил України, Терехов нагадав, що Харків уже перерахував 1,8 мільярда гривень на оборону.

Нагадаємо, що Ігор Терехов заявив, що у прифронтових регіонах бізнес працює під постійним тиском. З низкою викликів стикається й цивільне населення.

А до цього міський голова Харкова виступив із ідеєю створення Фонду підтримки прифронтових територій, який має стати оперативним інструментом допомоги бізнесу та громадам, що живуть поруч із фронтом.

тендер Харків гроші вуличне освітлення інвестиції
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
