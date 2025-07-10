Сколько денег надо для восстановления Харькова - данные Терехова

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город, как и многие другие крупные украинские населенные пункты, находится под постоянными террористическими атаками со стороны России. По его словам, по состоянию на сегодня в Харькове повреждено более 12 тысяч домов, из которых 8,5 тысяч — жилые.

Об этом городской голова заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на Конференции по восстановлению Украины в Риме в четверг, 10 июля.

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По Тереховым оценкам, для восстановления города до состояния, которое было до начала полномасштабной войны, необходимо около 10 миллиардов евро.

"Это огромные средства, которых не имеет ни один город в мире. Поэтому мы должны объединять усилия — и европейских стран, и Соединенных Штатов. Восстановление должно быть многовекторным", — подчеркнул мэр.

При этом он подчеркнул важность проведения подобных мероприятий.

"Для нас очень важны такие ивенты и конференции. Главное, чтобы они были результативными", — отметил Терехов.

Несмотря на войну, Харьков уже сейчас проводит восстановление - с начала вторжения в городе отстроили 1200 домов. Однако инвесторы, по словам мэра, не готовы полноценно заходить в Украину из-за продолжающейся войны.

"Сколько бы мы ни говорили с инвесторами — они заинтересованы, готовы к проектам, но война их останавливает. Поэтому главная цель сегодня — настоящий мир", — подытожил Терехов.

Напомним, что ранее харьковский городской голова Игорь Терехов отметил важность открытой и справедливой конкуренции между регионами Украины за инвестиционные ресурсы и поддержку со стороны государства. Он подчеркнул, что Харьков должен выйти лидером в этой борьбе.

До этого стало известно, что Президент Украины обсудил пути восстановления городов с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.