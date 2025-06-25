Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Терехов сказав, чому Харків не можна порівнювати з іншими містами

Терехов сказав, чому Харків не можна порівнювати з іншими містами

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 21:34
Чому Харків не можна порівнювати з іншими містами - пояснення Терехова
Мер Харкова Ігор Терехов під час виступу. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Харків є "форпостом країни"

Мер Харкова Ігор Терехов заявив про необхідність чесної боротьби між регіонами за інвестиції та державну підтримку. За його словами, Харків має стати переможцем у цій конкуренції.

Про це міський голова заявив під час виступу, коментуючи майбутню конкуренцію між містами у відновленні країни.

Реклама
Читайте також:

Харків є "форпостом країни"

"У нас буде неймовірна конкуренція", — сказав Терехов, звертаючи увагу на складні умови, в яких сьогодні перебуває місто.

Він наголосив, що нині не можна порівнювати ситуацію в Харкові з іншими регіонами України: "Сьогодні неможливо порівнювати Львів, за всієї моєї поваги, із Харковом. Це просто неможливо".

На думку мера, Харків заслуговує на особливу підтримку через масштаб втрат, яких зазнало місто під час війни.

"Ми — форпост України. Ми віддали дуже багато і віддаємо кожного дня: з прильотами, з людьми, які загинули, з ментальним здоров’ям кожного", — додав Терехов.

Терехов підкреслив, що держава має компенсувати ці втрати: "Держава повинна компенсувати те, що сьогодні витрачає кожен із цих людей, хто працює, незважаючи ні на що".

Терехов сказав, чому Харків не можна порівнювати з іншими містами - фото 1
Мер Харкова Ігор Терехов під час виступу. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що в одному з професійно-технічних навчальних закладів Харкова відкрили новий навчально-практичний центр, який облаштовано з урахуванням сучасних безпекових вимог. Його головна особливість — наявність укриття, що дає можливість проводити очні заняття навіть під час повітряної тривоги. 

А 30 травня у харківській метрошколі відзначили День останнього дзвоника. На заході був також мер Ігор Терехов.

інвестиції Україна Ігор Терехов Харків конкурс
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації