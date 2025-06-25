Чому Харків не можна порівнювати з іншими містами - пояснення Терехова

Мер Харкова Ігор Терехов під час виступу. Фото: Новини.LIVE

Мер Харкова Ігор Терехов заявив про необхідність чесної боротьби між регіонами за інвестиції та державну підтримку. За його словами, Харків має стати переможцем у цій конкуренції.

Про це міський голова заявив під час виступу, коментуючи майбутню конкуренцію між містами у відновленні країни.

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Харків є "форпостом країни"

"У нас буде неймовірна конкуренція", — сказав Терехов, звертаючи увагу на складні умови, в яких сьогодні перебуває місто.

Він наголосив, що нині не можна порівнювати ситуацію в Харкові з іншими регіонами України: "Сьогодні неможливо порівнювати Львів, за всієї моєї поваги, із Харковом. Це просто неможливо".

На думку мера, Харків заслуговує на особливу підтримку через масштаб втрат, яких зазнало місто під час війни.

"Ми — форпост України. Ми віддали дуже багато і віддаємо кожного дня: з прильотами, з людьми, які загинули, з ментальним здоров’ям кожного", — додав Терехов.

Терехов підкреслив, що держава має компенсувати ці втрати: "Держава повинна компенсувати те, що сьогодні витрачає кожен із цих людей, хто працює, незважаючи ні на що".

Мер Харкова Ігор Терехов під час виступу. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що в одному з професійно-технічних навчальних закладів Харкова відкрили новий навчально-практичний центр, який облаштовано з урахуванням сучасних безпекових вимог. Його головна особливість — наявність укриття, що дає можливість проводити очні заняття навіть під час повітряної тривоги.

А 30 травня у харківській метрошколі відзначили День останнього дзвоника. На заході був також мер Ігор Терехов.