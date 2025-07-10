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Головна Харків Терехов оцінив, скільки грошей треба для повної відбудови Харкова

Терехов оцінив, скільки грошей треба для повної відбудови Харкова

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 17:51
Скільки грошей треба для відновлення Харкова - дані Терехова
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що місто, як і багато інших великих українських населених пунктів, перебуває під постійними терористичними атаками з боку Росії. За його словами, станом на сьогодні у Харкові пошкоджено понад 12 тисяч будинків, з яких 8,5 тисяч — житлові. 

Про це міський голова заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець  на Конференції з відновлення України у Римі у четвер, 10 липня.

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За Терехова оцінками, для відновлення міста до стану, який був до початку повномасштабної війни, необхідно близько 10 мільярдів євро.

"Це величезні кошти, яких не має жодне місто у світі. Тому ми повинні об’єднувати зусилля — і європейських країн, і Сполучених Штатів. Відбудова має бути багатовекторною", — підкреслив мер.

При цьому він підкреслив важливість проведення подібних заходів.

"Для нас дуже важливі такі івенти та конференції. Головне, щоб вони були результативними", — зазначив Терехов.

Попри війну, Харків уже зараз проводить відновлення — від початку вторгнення у місті відбудували 1200 будинків. Однак інвестори, за словами мера, не готові повноцінно заходити в Україну через триваючу війну.

"Скільки б ми не говорили з інвесторами — вони зацікавлені, готові до проєктів, але війна їх зупиняє. Тому головна мета сьогодні — справжній мир", — підсумував Терехов.

Нагадаємо, що раніше харківський міський голова Ігор Терехов наголосив на важливості відкритої та справедливої конкуренції між регіонами України за інвестиційні ресурси та підтримку з боку держави. Він підкреслив, що Харків повинен вийти лідером у цій боротьбі.

До цього стало відомо, що Президент України обговорив шляхи відновлення міст із прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

Харків інвестиції Ігор Терехов відновлення війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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