Терехов: подземные школы Харькова летом служат лагерями для детей

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и общин

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что подземные школы города летом не простаивают. В этот период эти объекты дают детям возможность находиться в школьных лагерях.

Об этом мэр и глава Ассоциации прифронтовых городов и общин сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Веронике Марченко.

Как в подземных школах Харькова организовали образовательно-развивающие центры

"Было бы несправедливо и неправильно, если бы эти школы, эти помещения, которые мы построили, простаивали. Они очень удобны для детей, и мы сделали так, чтобы у детей была возможность посещать так называемые школьные лагеря", — заявил мэр Харькова.

Он добавил, что во время каникул в подземных школах обычного учебного процесса нет. Власти сознательно отказались от традиционных уроков.

Также Терехов подчеркнул безопасность в таких лагерях. В частности, когда ребенок находится в защищенном помещении, родителям не нужно постоянно переживать из-за воздушных тревог.

Кроме того, питание детей в этих летних центрах полностью бесплатное. Деньги на это выделяются из городского бюджета.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно Игорь Терехов заявил, что город передал АЗС защитные сетки. На практике такой подход уже спас АЗС от вражеского беспилотника.

Также мы писали, что, по словам Терехова, главным условием возвращения украинцев домой является наступление долгосрочного и справедливого мира.