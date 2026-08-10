Терехов призвал использовать европейский опыт создания системы доступного жилья

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: АПМГ

Прямой ущерб, нанесенный жилищному фонду Украины в результате российской агрессии, по состоянию на конец 2025 года достиг 61,1 миллиарда долларов, что составляет почти треть всех общих потерь страны. Только за последний год эта сумма выросла ещё на 3,5 миллиарда.

Об этом заявил мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов во время заседания Правления АПГО, посвященного теме "Формирование новой государственной жилищной политики Украины", передает Новини.LIVE.

Война разрушила 14% жилого фонда Украины

Сегодня повреждено или разрушено около 14% всего жилищного фонда страны, а последствия войны затронули более 3 миллионов домохозяйств. На Донецкую, Харьковскую, Луганскую, Днепропетровскую, Сумскую, Николаевскую и Херсонскую области приходится примерно 73% всех прямых убытков жилищного фонда.

В то же время, подчеркнул Терехов, официальная статистика не отражает реального масштаба проблемы: около миллиона украинцев не имеют возможности пользоваться собственным жильем, поскольку их дома разрушены, находятся на оккупированных территориях, в зоне боевых действий или стали непригодными для проживания.

"Государство должно учитывать не только официально зарегистрированных бездомных, но и всех, кто из-за войны лишился возможности пользоваться собственным жильем. Иначе ни одна государственная программа не будет соответствовать реальному масштабу проблем", — подчеркнул глава АПМГ.

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Он убежден, что Украине нужна не еще одна отдельная программа, а целостная система доступного жилья, которая объединит различные инструменты: доступную ипотеку, аренду с правом выкупа, муниципальное и социальное жилье. Человек должен получить возможность выбрать тот механизм, который соответствует его потребностям и финансовым возможностям.

Ключевой задачей Игорь Терехов назвал создание постоянного источника финансирования доступного жилья через рынок капитала, а также использование европейского опыта, в частности австрийских жилищных ассоциаций с ограниченной прибылью, которые строят и профессионально управляют доступным жильем.

Отдельным направлением должно стать развитие социального арендного жилья для людей, которые не могут воспользоваться ипотекой. Игорь Терехов предложил предусмотреть, что 10% поступлений от продажи земельных участков на конкурсах будут направляться на приобретение или строительство социального жилья для вынужденных переселенцев.

По его словам, вопрос жилья напрямую связан не только с социальной политикой, но и с экономическим восстановлением и возвращением людей в Украину. Особенно это важно для прифронтовых громад, где бизнесу, больницам и школам не хватает специалистов.

"Для людей жилье — это ощущение безопасности и уверенности в завтрашнем дне, для громады — возможность привлечь специалистов и восстанавливать экономику, для государства — условие возвращения украинцев, сохранения человеческого потенциала и долгосрочного развития, поэтому мы должны не просто констатировать масштабы разрушений, мы должны определить, что жилье стало одним из главных вызовов для государства в условиях войны", — резюмировал он.

По итогам заседания члены Правления Ассоциации продолжат совместную работу над формированием предложений к новой государственной жилищной политике. Разработанные решения должны стать основой для системного подхода к обеспечению украинцев доступным жильем, восстановлению громад и созданию условий для возвращения людей.

"Жилищная политика должна стать институтом, а не временной программой", — подытожил Игорь Терехов.

Как писали Новини.LIVE, Харьков продолжает готовиться к новому отопительному сезону на фоне постоянных российских атак. Город делает ставку на децентрализацию тепло-, водо- и электроснабжения, чтобы повысить устойчивость инфраструктуры к ударам. Также в Харькове работают над защитой от FPV-дронов и уже ввели новые протоколы безопасности для коммунального транспорта.

Также Новини.LIVE сообщали, что Ассоциация прифронтовых городов и громад под руководством Игоря Терехова предложила с 2027 года повысить минимальную зарплату в Украине до 10 тысяч гривен. Минимальную пенсию предлагают увеличить до 6 тысяч гривен, а социальные стандарты — пересмотреть в соответствии с реальной стоимостью жизни. Кроме того, Терехов выступил за снижение НДС до 5% на социально значимые продукты, лекарства и другие товары первой необходимости.