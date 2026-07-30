Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Харьков передал защитные сетки АЗС: Терехов рассказал об эффективности против FPV

Харьков передал защитные сетки АЗС: Терехов рассказал об эффективности против FPV

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 00:50
Терехов заявил, что Харьков передал АЗС защитные сетки
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и громад

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город передал автозаправочным станциям защитные сетки. На практике в одном из случаев они уже спасли АЗС от вражеского FPV-дрона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию сессии Харьковского горсовета.

Что сказал Терехов о защитных сетках для АЗС

По словам Терехова, сетки помогают в защите, и положительные результаты есть, но они не обеспечивают 100% защиту.

"Что касается сеток. Очень хочу, чтобы все мы понимали: да, сетки помогают. И мы сегодня отрабатываем это вместе с АЗС, мы раздали сетки. И мы видели, что когда произошло попадание FPV по АЗС, то сетки спасли АЗС. Однако мы видели и другое: когда произошло попадание «Шахеда» и всего остального, сетка не помогла. То есть она не является стопроцентной защитой. Я очень хочу, чтобы все мы это четко понимали", — сказал мэр Харькова.

Мэр сообщил, что параллельно коммунальные предприятия Харькова закупили необходимое оборудование и фактически круглосуточно самостоятельно создают защиту от FPV-дронов на оптоволокне.

Читайте также:

Кроме того, в городе уже создали несколько защитных рубежей, развернули средства РЭБ и работают совместно с военными, учеными и областными властями. В то же время подробностей из соображений безопасности Терехов не раскрыл.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове планируют запустить экспериментальный проект по защите от FPV-дронов на оптоволоконной линии связи. В то же время область усиливает защиту медиков.

Также мы писали, что 28 июля россияне в очередной раз атаковали Харьков. В результате повторного попадания дрона в крышу пятиэтажного дома пострадали пять человек.

Харьков Игорь Терехов FPV-дроны
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации