Терехов заявил, что Харьков передал АЗС защитные сетки

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и громад

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город передал автозаправочным станциям защитные сетки. На практике в одном из случаев они уже спасли АЗС от вражеского FPV-дрона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию сессии Харьковского горсовета.

Что сказал Терехов о защитных сетках для АЗС

По словам Терехова, сетки помогают в защите, и положительные результаты есть, но они не обеспечивают 100% защиту.

"Что касается сеток. Очень хочу, чтобы все мы понимали: да, сетки помогают. И мы сегодня отрабатываем это вместе с АЗС, мы раздали сетки. И мы видели, что когда произошло попадание FPV по АЗС, то сетки спасли АЗС. Однако мы видели и другое: когда произошло попадание «Шахеда» и всего остального, сетка не помогла. То есть она не является стопроцентной защитой. Я очень хочу, чтобы все мы это четко понимали", — сказал мэр Харькова.

Мэр сообщил, что параллельно коммунальные предприятия Харькова закупили необходимое оборудование и фактически круглосуточно самостоятельно создают защиту от FPV-дронов на оптоволокне.

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Кроме того, в городе уже создали несколько защитных рубежей, развернули средства РЭБ и работают совместно с военными, учеными и областными властями. В то же время подробностей из соображений безопасности Терехов не раскрыл.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове планируют запустить экспериментальный проект по защите от FPV-дронов на оптоволоконной линии связи. В то же время область усиливает защиту медиков.

Также мы писали, что 28 июля россияне в очередной раз атаковали Харьков. В результате повторного попадания дрона в крышу пятиэтажного дома пострадали пять человек.