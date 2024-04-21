Терехов объяснил, почему в Харькове могут выключать свет не по графику

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: gwaramedia.com

Городской голова Харькова Игорь Терехов объяснил причину возможных отключений света в городе не по графику из-за перегрузки энергетической системы. Мэр отметил, что энергетическая отрасль города должна сталкиваться с серьезным дефицитом.

Об этом сообщает издание "Суспільне".

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По словам Терехова, планы отключений, разработанные облэнерго и "Укрэнерго", не выдерживаются из-за большой нагрузки на энергосистему.

"Сегодня очень серьезная ситуация, которая сложилась по городу в энергетической отрасли. Есть большой дефицит энергетики. Мы все чувствуем это. К сожалению, графики, которые составлены облэнерго совместно с "Укрэнерго", не выдерживаются", — сказал он.

Городской голова подчеркнул, что для подготовки к новому отопительному сезону и стабилизации электроснабжения Харьков нуждается в специальном оборудовании, которое не производится в Украине. Отмечено, что в контексте военного положения страны город принимает меры по обеспечению надежного электроснабжения.

"Идет война, легко нам не будет, но мы сделаем все возможное, чтобы подготовить Харьков к отопительному сезону. Мы разработали серьезный план действий. Мы надеемся, что нас будут поддерживать, потому что нам нужно то оборудование, которое не выпускается в Украине", — добавил Терехов.

Отмечено, что городские власти поняли, какие шаги следует предпринять для обеспечения электроснабжения и отопления города в сложных условиях войны.

Напомним, что на этой неделе более 240 тысяч жителей Харьковской области остались без электроэнергии после обстрелов россиян.

Также мы писали о том, что в Украине из-за непогоды обесточены 11 населенных пунктов. За сутки энергетики возобновили электроснабжение более 26 тысяч абонентов.