Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Терехов пояснив, чому в Харкові можуть вимикати світло не за графіком arrow

Терехов пояснив, чому в Харкові можуть вимикати світло не за графіком

21 квітня 2024 10:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Терехов пояснив, чому в Харкові можуть вимикати світло не за графіком
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: gwaramedia.com
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Міський голова Харкова Ігор Терехов пояснив причину можливих вимкнень світла в місті не за графіком через перевантаження енергетичної системи. Мер зазначив, що енергетична галузь міста має стикатися з серйозним дефіцитом.

Про це повідомляє видання "Суспільне".

Читайте також:

Вимкнення електрики у Харкові

За словами Терехова, плани вимкнень, розроблені обленерго та "Укренерго", не витримуються через велике навантаження на енергосистему.

"Сьогодні дуже серйозна ситуація, яка склалася по місту в енергетичній галузі. Є великий дефіцит енергетики. Ми всі відчуваємо це. На жаль, ті графіки, які складені обленерго спільно з "Укренерго", не витримуються", — сказав він.

Міський голова наголосив, що для підготовки до нового опалювального сезону та стабілізації електропостачання Харків потребує спеціального обладнання, яке не виробляється в Україні. Зазначено, що в контексті воєнного стану країни, місто вживає заходів для забезпечення надійного електропостачання.

"Йде війна, легко нам не буде, але ми зробимо все можливе, щоб підготувати Харків до опалювального сезону. Ми розробили серйозний план дій. Ми маємо надію, що нас будуть підтримувати, бо нам потрібне те обладнання, яке не випускається в Україні", — додав Терехов.

Зазначено, що міська влада зрозуміла, які кроки потрібно зробити для забезпечення електропостачання та опалювання міста у складних умовах війни.

Нагадаємо, що цього тижня понад 240 тисяч мешканців Харківської області залишилися без електроенергії після обстрілів росіян. 

Також ми писали про те, що в Україні через негоду знеструмлено 11 населених пунктів. За добу енергетики відновили електропостачання понад 26 тисячам абонентів.

Харків
електроенергія
сфера енергетики
Ігор Терехов
відключення світла

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

19 квітня 2024

13:46 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки — коли ситуація покращиться