Терехов пояснив, чому в Харкові можуть вимикати світло не за графіком

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: gwaramedia.com

Міський голова Харкова Ігор Терехов пояснив причину можливих вимкнень світла в місті не за графіком через перевантаження енергетичної системи. Мер зазначив, що енергетична галузь міста має стикатися з серйозним дефіцитом.

Про це повідомляє видання "Суспільне".

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За словами Терехова, плани вимкнень, розроблені обленерго та "Укренерго", не витримуються через велике навантаження на енергосистему.

"Сьогодні дуже серйозна ситуація, яка склалася по місту в енергетичній галузі. Є великий дефіцит енергетики. Ми всі відчуваємо це. На жаль, ті графіки, які складені обленерго спільно з "Укренерго", не витримуються", — сказав він.

Міський голова наголосив, що для підготовки до нового опалювального сезону та стабілізації електропостачання Харків потребує спеціального обладнання, яке не виробляється в Україні. Зазначено, що в контексті воєнного стану країни, місто вживає заходів для забезпечення надійного електропостачання.

"Йде війна, легко нам не буде, але ми зробимо все можливе, щоб підготувати Харків до опалювального сезону. Ми розробили серйозний план дій. Ми маємо надію, що нас будуть підтримувати, бо нам потрібне те обладнання, яке не випускається в Україні", — додав Терехов.

Зазначено, що міська влада зрозуміла, які кроки потрібно зробити для забезпечення електропостачання та опалювання міста у складних умовах війни.

Нагадаємо, що цього тижня понад 240 тисяч мешканців Харківської області залишилися без електроенергії після обстрілів росіян.

Також ми писали про те, що в Україні через негоду знеструмлено 11 населених пунктів. За добу енергетики відновили електропостачання понад 26 тисячам абонентів.