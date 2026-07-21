Терехов: Помимо финансирования ВСУ, приоритетом бюджета должна стать борьба с бедностью

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и громад

Работающий человек не должен жить от зарплаты до зарплаты, а пенсионер — выбирать между едой и лекарствами. Об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов. Он добавил, что помимо финансирования Вооруженных Сил главным приоритетом бюджета должна стать борьба с бедностью.

Предложения по формированию бюджетной политики на следующий год Терехов озвучил во время совместного заседания межфракционных депутатских объединений Верховной Рады Украины "Прифронтовые территории" и "ВПЛ Украины", передает Новини.LIVE.

Терехов выступил с инициативой существенного повышения зарплат и пенсий

Терехов, в частности, выступил с инициативой существенного повышения зарплат и пенсий уже с начала нового года.

"Работающий человек не должен жить от зарплаты до зарплаты, а пенсионер — выбирать между едой и лекарствами. Поэтому у нас есть предложение с 1 января 2027 года повысить минимальную заработную плату до 10 тысяч гривен. Это увеличит доходы людей, поступления в Пенсионный фонд и создаст ресурс для параллельного повышения минимальной пенсии до 6 тысяч гривен", — заявил он.

Как писали Новини.LIVE, мэр Харькова поздравил Сергея Корецкого с назначением на пост главы правительства. Терехов пожелал ему успешной работы и заверил, что Харьков готов сотрудничать с Кабинетом министров в реализации решений, необходимых для развития страны и общин. Он также подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны слаженное сотрудничество между центральной и местной властью имеет решающее значение.

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Кроме того, Терехов подчеркнул необходимость пересмотра государственной бюджетной политики. По его мнению, для сокращения уровня бедности зарплаты и другие доходы украинцев должны расти опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а прифронтовые общины должны получить приоритетную финансовую поддержку.