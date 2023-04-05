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Терехов сообщил, когда в Харькове отключат отопление

5 апреля 2023 14:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Терехов сообщил, когда в Харькове отключат отопление
Отключение тепла ранее запланированного срока позволит сэкономить ресурсы во время войны
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Харькове из-за теплой погоды решили досрочно завершить отопительный сезон 2022-2023 г. Тепло прекратят поставлять в дома с 6 апреля.

Об этом в Telegram-канале сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

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"Погода позволяет завершить самый тяжелый отопительный сезон ранее 15 апреля. Соответствующее распоряжение уже подписано, и с завтрашнего дня "Харьковские тепловые сети" прекратят подавать тепло в ваши дома. Отключение тепла ранее запланированного срока позволит сэкономить ресурсы во время войны", - сообщил глава города

Терехоа также поблагодарил защитников города и коммунальщиков, которые прикладывали сверхусилия, чтобы в жилищах горожан было тепло. Из-за российских обстрелов систему отопления приходилось перезапускать с нуля 8 раз.

Глава города заверил, что сразу после отключения тепловики начнут готовиться к следующей зиме.

Напомним, что ремонтные бригады облэнерго возобновили электроснабжение населенных пунктов Андреевка, Дружелюбовка, Макеевка, Ольга и Красный Пруд Боровской поселковой общины.

Также мы писали, что энергосистема Украины уже готовится к следующей зиме и возможным террористическим атакам. По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, все будет зависеть от четырех ключевых компонентов: физической защиты энергообъектов, восстановления генерации, оборудования и финансов для этого.

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