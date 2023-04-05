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Терехов повідомив, коли у Харкові відключать опалення

5 квітня 2023 14:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Терехов повідомив, коли у Харкові відключать опалення
Відключення тепла раніше запланованого терміну дасть змогу зекономити ресурси під час війни
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харкові через теплу погоду вирішили достроково завершити опалювальний сезон 2022-2023 р. Тепло припинять поставляти у будинки з 6 квітня.

Про це у Telegram-каналі повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов. 

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"Погода дозволяє завершити найважчий опалювальний сезон раніше 15 квітня. Відповідне розпорядження вже підписане, і відзавтра "Харківські теплові мережі" припинять подавати тепло у ваші домівки. Відключення тепла раніше запланованого терміну дасть змогу зекономити ресурси під час війни", – повідомив очільник міста

Терехоа також подякуав захисникам міста і комунальникам, які прикладали надзусилля, щоб в оселях містян було тепло. Через російські обстріли систему опалення доводилося перезапускати з нуля 8 разів.

Очільник міста запевнив, що відразу після відключення тепловики почнуть готуватися до наступної зими.

Нагадаємо що ремонтні бригади обленерго відновили електропостачання населених пунктів Андріївка, Дружелюбівка, Макіївка, Ольгівка та Червоний Став Борівської селищної громади. 

Також ми писали, що енергосистема України вже готується до наступної зими та можливих терористичних атак. За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, все залежатиме від чотирьох ключових компонентів: фізичного захисту енергооб’єктів, відновлення генерації, обладнання та фінансів для цього. 

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