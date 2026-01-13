Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Терехов предлагает помощь Харькова другим городам страны

Терехов предлагает помощь Харькова другим городам страны

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 16:30
Мэр Харькова Игорь Терехов предлагает помощь другим городам Украины
Игорь Терехов. Фото: АПМГ

Глава Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПМГ), мэр Харькова Игорь Терехов поручил оказывать всю возможную помощь другим городам страны на фоне вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры и сложных погодных условий — снижения температуры и снегопадов.

Об этом мэр Харькова заявил во время заседания городского штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Реклама
Читайте также:

Городской голова Харькова поделился опытом

Так, главы районных штабов получили задание поддерживать активную коммуникацию с коллегами из других городов и районов: оказывать всю возможную помощь тем, кто будет обращаться, и одновременно собирать и анализировать практики других регионов по поддержке энергетического сектора в условиях морозов и под угрозой обстрелов.

Также мэр Харькова провел несколько разговоров со своими коллегами из других городов Украины. Во время общения он поделился харьковским опытом быстрого преодоления энергетических и других кризисов, которые могут возникать в такие морозные дни и связаны с вражескими обстрелами.

Отдельно городской голова отметил необходимость максимального взаимодействия с бизнесом в вопросах поддержки города в сложный период.

"Вы как главы районов и руководители штабов должны слышать бизнес и его инициативы. Бизнес — это тоже харьковчане, они так же хотят помогать. Поэтому, если кто-то из предпринимателей готов поддержать пункты обогрева, оказать материальную помощь или ресурсы — принимайте эти предложения и идите навстречу. И так же оперативно решайте все проблемы бизнеса, которые могут возникать из-за вражеских обстрелов и холода в эти дни", — констатировал Игорь Терехов.

Он также поблагодарил энергетиков и коммунальщиков за конструктивную совместную работу и подчеркнул, что благодаря слаженным действиям городу удается обеспечивать харьковчан и теплом, и электроэнергией даже в сложных погодных условиях.

Напомним, что Игорь Терехов считает необходимыми системные изменения в энергетическом секторе страны. Необходимо строить новую архитектуру энергетики в масштабах всей Украины.

Ранее мы также информировали, что более 300 участников Ассоциации прифронтовых городов и громад Украины подписали совместное заявление. В нем говорится о необходимости формирования государственной политики поддержки малого и среднего бизнеса на прифронтовых территориях.

Харьков электроэнергия обстрелы Игорь Терехов помощь мер
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации