Мэр Харькова Игорь Терехов предлагает помощь другим городам Украины

Игорь Терехов. Фото: АПМГ

Глава Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПМГ), мэр Харькова Игорь Терехов поручил оказывать всю возможную помощь другим городам страны на фоне вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры и сложных погодных условий — снижения температуры и снегопадов.

Об этом мэр Харькова заявил во время заседания городского штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Городской голова Харькова поделился опытом

Так, главы районных штабов получили задание поддерживать активную коммуникацию с коллегами из других городов и районов: оказывать всю возможную помощь тем, кто будет обращаться, и одновременно собирать и анализировать практики других регионов по поддержке энергетического сектора в условиях морозов и под угрозой обстрелов.

Также мэр Харькова провел несколько разговоров со своими коллегами из других городов Украины. Во время общения он поделился харьковским опытом быстрого преодоления энергетических и других кризисов, которые могут возникать в такие морозные дни и связаны с вражескими обстрелами.

Отдельно городской голова отметил необходимость максимального взаимодействия с бизнесом в вопросах поддержки города в сложный период.

"Вы как главы районов и руководители штабов должны слышать бизнес и его инициативы. Бизнес — это тоже харьковчане, они так же хотят помогать. Поэтому, если кто-то из предпринимателей готов поддержать пункты обогрева, оказать материальную помощь или ресурсы — принимайте эти предложения и идите навстречу. И так же оперативно решайте все проблемы бизнеса, которые могут возникать из-за вражеских обстрелов и холода в эти дни", — констатировал Игорь Терехов.

Он также поблагодарил энергетиков и коммунальщиков за конструктивную совместную работу и подчеркнул, что благодаря слаженным действиям городу удается обеспечивать харьковчан и теплом, и электроэнергией даже в сложных погодных условиях.

Напомним, что Игорь Терехов считает необходимыми системные изменения в энергетическом секторе страны. Необходимо строить новую архитектуру энергетики в масштабах всей Украины.

Ранее мы также информировали, что более 300 участников Ассоциации прифронтовых городов и громад Украины подписали совместное заявление. В нем говорится о необходимости формирования государственной политики поддержки малого и среднего бизнеса на прифронтовых территориях.