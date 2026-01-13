Відео
Головна Харків Терехов пропонує допомогу Харкова іншим містам країни

Терехов пропонує допомогу Харкова іншим містам країни

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 16:30
Мер Харкова Ігор Терехов пропонує допомогу іншим містам України
Ігор Терехов. Фото: АПМГ

Голова Асоціації прифронтових міст і громад (АПМГ), мер Харкова Ігор Терехов доручив надавати всю можливу допомогу іншим містам країни на тлі ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури та складних погодних умов — зниження температури і снігопадів.

Про це мер Харкова заявив під час засідання міського штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій.

Читайте також:

Міський голова Харкова поділився досвідом

Так, голови районних штабів отримали завдання підтримувати активну комунікацію з колегами з інших міст і районів: надавати всю можливу допомогу тим, хто звертатиметься, та одночасно збирати й аналізувати практики інших регіонів щодо підтримки енергетичного сектору в умовах морозів і під загрозою обстрілів.

Також мер Харкова провів кілька розмов зі своїми колегами з інших міст України. Під час спілкування він поділився харківським досвідом швидкого подолання енергетичних та інших криз, які можуть виникати в такі морозні дні та пов’язані з ворожими обстрілами.

Окремо міський голова наголосив на необхідності максимальної взаємодії з бізнесом у питаннях підтримки міста у складний період.

"Ви як голови районів і керівники штабів маєте чути бізнес і його ініціативи. Бізнес — це теж харків’яни, вони так само хочуть допомагати. Тому, якщо хтось із підприємців готовий підтримати пункти обігріву, надати матеріальну допомогу чи ресурси — приймайте ці пропозиції і йдіть назустріч. І так само оперативно вирішуйте всі проблеми бізнесу, які можуть виникати через ворожі обстріли та холод у ці дні", — констатував Ігор Терехов.

Він також подякував енергетикам і комунальникам за конструктивну спільну роботу та підкреслив, що завдяки злагодженим діям місту вдається забезпечувати харків’ян і теплом, і електроенергією навіть у складних погодних умовах.

Нагадаємо, що Ігор Терехов вважає необхідними системні зміни в енергетичному секторі країни. Необхідно будувати нову архітектуру енергетики в масштабах всієї України.

Раніше ми також інформували, що понад 300 учасників Асоціації прифронтових міст і громад України підписали спільну заяву. В ній йдеться про необхідність формування державної політики підтримки малого і середнього бізнесу на прифронтових територіях. 

Харків електроенергія обстріли Ігор Терехов допомога мер
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
