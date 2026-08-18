Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Терехов призвал ограничить наценку на базовые продукты питания

Терехов призвал ограничить наценку на базовые продукты питания

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 19:18
Терехов предложил снизить НДС на продукты до 5%
Игорь Терехов. Фото: Facebook/Игорь Терехов

НДС на социально значимые продукты питания в Украине необходимо снизить до 5 %, а торговую наценку на них — урегулировать. Сдерживание цен на основные продукты питания является распространенной европейской практикой, которая поможет защитить наиболее уязвимые слои населения и сохранить покупательную способность украинцев.

Такие предложения озвучил председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад и мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Терехов предложил повысить минимальные социальные стандарты

"Мы видим ужасную ситуацию: мы теряем людей. По прогнозам, в этом году из Украины уедет около 200 тысяч человек, и большинство из них — молодежь. Параллельно стремительно растет уровень бедности: если раньше он составлял 35–37%, то сегодня достигает 41%. Если мы это не остановим, люди просто потеряют надежду. Здесь нужны кардинальные решения в социальной политике, касающиеся поддержки людей", — заявил Терехов.

Среди предложений Ассоциации — неотложное повышение социальных стандартов. В частности, минимальной пенсии до 6 тыс. грн, а минимальной заработной платы — до 10 тыс. грн. Кроме того, председатель АПМГ заявил о необходимости изменения подходов к налогообложению социально значимых товаров. В этом вопросе он призвал опираться на опыт стран Европейского Союза.

"Кроме того, во многих странах существует четкий перечень социально значимых продуктов питания. Мы предлагаем снизить НДС на такие товары до 5% и урегулировать торговую наценку, чтобы она не завышалась. Такие примеры эффективно работают в Германии, Франции, Чехии", – подчеркнул Игорь Терехов.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Игорь Терехов заявил о необходимости создания в Украине новой системы доступного жилья. По его словам, такая модель должна объединить возможности государства, территориальных громад, банков и частных инвесторов. Среди предложенных инструментов — создание жилищных ассоциаций, долгосрочное ипотечное кредитование и развитие социальной аренды.

Как сообщали Новини.LIVE, 6 августа Ассоциация прифронтовых городов и громад подготовила и передала Кабинету Министров пакет из 130 законодательных и бюджетных инициатив. Председатель АПМГ Игорь Терехов подчеркнул, что благосостояние украинцев должно быть одним из ключевых приоритетов государственной политики в условиях войны.

пенсии Игорь Терехов минимальная зарплата социальная помощь социальная защита
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации