Терехов предложил снизить НДС на продукты до 5%

Игорь Терехов. Фото: Facebook/Игорь Терехов

НДС на социально значимые продукты питания в Украине необходимо снизить до 5 %, а торговую наценку на них — урегулировать. Сдерживание цен на основные продукты питания является распространенной европейской практикой, которая поможет защитить наиболее уязвимые слои населения и сохранить покупательную способность украинцев.

Такие предложения озвучил председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад и мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Терехов предложил повысить минимальные социальные стандарты

"Мы видим ужасную ситуацию: мы теряем людей. По прогнозам, в этом году из Украины уедет около 200 тысяч человек, и большинство из них — молодежь. Параллельно стремительно растет уровень бедности: если раньше он составлял 35–37%, то сегодня достигает 41%. Если мы это не остановим, люди просто потеряют надежду. Здесь нужны кардинальные решения в социальной политике, касающиеся поддержки людей", — заявил Терехов.

Среди предложений Ассоциации — неотложное повышение социальных стандартов. В частности, минимальной пенсии до 6 тыс. грн, а минимальной заработной платы — до 10 тыс. грн. Кроме того, председатель АПМГ заявил о необходимости изменения подходов к налогообложению социально значимых товаров. В этом вопросе он призвал опираться на опыт стран Европейского Союза.

"Кроме того, во многих странах существует четкий перечень социально значимых продуктов питания. Мы предлагаем снизить НДС на такие товары до 5% и урегулировать торговую наценку, чтобы она не завышалась. Такие примеры эффективно работают в Германии, Франции, Чехии", – подчеркнул Игорь Терехов.

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Как сообщали Новини.LIVE, ранее Игорь Терехов заявил о необходимости создания в Украине новой системы доступного жилья. По его словам, такая модель должна объединить возможности государства, территориальных громад, банков и частных инвесторов. Среди предложенных инструментов — создание жилищных ассоциаций, долгосрочное ипотечное кредитование и развитие социальной аренды.

Как сообщали Новини.LIVE, 6 августа Ассоциация прифронтовых городов и громад подготовила и передала Кабинету Министров пакет из 130 законодательных и бюджетных инициатив. Председатель АПМГ Игорь Терехов подчеркнул, что благосостояние украинцев должно быть одним из ключевых приоритетов государственной политики в условиях войны.