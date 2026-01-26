Видео
Україна
Видео

Терехов призвал воплощать в Украине доступные жилищные программы

Терехов призвал воплощать в Украине доступные жилищные программы

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 20:03
Терехов сделал заявление о жилищных программах
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Ассоциация прифронтовых громад и городов

Жилищные программы должны стать двигателями восстановления Украины, и начинать их воплощение нужно уже сейчас. Он подчеркнул, что главным свойством таких программ должна быть доступность для людей.

Об этом заявил мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов в Facebook.

Терехов призвал воплощать в Украине доступные жилищные программы - фото 1
Пост Терехова. Фото:

Терехов о жилищных программах

"Уже сейчас очевидно, что проблема обеспечения людей комфортным, теплым и удобным жильем в ближайшие годы будет задачей номер один. Тяжелая ситуация с жилищным фондом, разрушенное, изношенное, старое жилье, которое не выдерживает в кризисных ситуациях — проблема многих украинских городов и миллионов семей. Поэтому начинать нужно уже сейчас", — подчеркнул Терехов.

Он добавил, что во многих странах, которые находились в состоянии войны или глубокого экономического кризиса именно жилищные программы становились двигателями восстановления.

"Так было в Австрии после первой мировой. После второй мировой путем внедрения крупных жилищных программ для населения шли Великобритания и Западная Германия. В 90-х годах прошлого века в Восточной Германии после объединения осуществили масштабную жилищную реконструкцию. Во многих домах провели смену коммуникаций, окон, утепление и даже расширили общую площадь квартир. Старые дома стали комфортным жильем", — рассказал мэр Харькова.

По его словам, сейчас есть много примеров жилищных программ, которые можно взять за основу и обеспечить их реализацию у нас, в Украине. Но надо соблюдать определенные условия.

"Главное — обеспечить доступность программы для людей. Чтобы семьи могли привлекать финансовые ресурсы на покупку и ремонты на долгий срок, не менее 15-20 лет, и под "подъемные" проценты, которые бы не превышали стоимость арендной платы в среднем по региону. Убежден, что комфортное жилье для людей с теплом и светом станет одновременно и символом, и одной из главных задач экономического восстановления и развития", — констатировал Игорь Терехов.

Напомним, что до этого Игорь Терехов раскрыл, что в Украине правительству надо профинансировать повышение зарплат соцработникам.

А ранее городской голова Харькова заявил, что он против повышения налогов во время войны.

Харьков Игорь Терехов восстановление война в Украине фронт
Автор:
Анастасия Писаненко
Автор:
Анастасия Писаненко
