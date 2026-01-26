Відео
Головна Харків Терехов закликав втілювати в Україні доступні житлові програми

Терехов закликав втілювати в Україні доступні житлові програми

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 20:03
Терехов зробив заяву про житлові програми
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Асоціація прифронтових громад і міст

Житлові програми мають стати двигунами відновлення України, і починати їхнє втілення потрібно вже зараз. Він наголосив, що головною властивістю таких програм має бути доступність для людей.

Про це заявив мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов у Facebook.

Терехов закликав втілювати в Україні доступні житлові програми - фото 1
Пост Терехова. Фото: 

Терехов про житлові програми

"Вже зараз очевидно, що проблема забезпечення людей комфортним, теплим і зручним житлом найближчими роками буде завданням номер один. Важка ситуація із житловим фондом, зруйноване, зношене, старе житло, яке не витримує у кризових ситуаціях — проблема багатьох українських міст і мільйонів родин. Тому починати потрібно вже зараз", — підкреслив Терехов.

Він додав, що у багатьох країнах, які знаходились у стані війни або глибокої економічної кризи саме житлові програми ставали двигунами відновлення. 

"Так було в Австрії після першої світової. Після другої світової шляхом впровадження великих житлових програм для населення йшли Великобританія та Західна Німеччина. У 90-х минулого роках століття у Східній Німеччині після об’єднання здійснили  масштабну житлову реконструкцію. В багатьох будинках провели зміну комунікацій, вікон, утеплення і навіть розширили загальну площу квартир. Старі будинки стали комфортним житлом", — розповів мер Харкова.

За його словами, наразі є багато прикладів житлових програм, які можна взяти за основу і забезпечити їх реалізацію у нас, в Україні. Але треба дотримуватися певних умов.

"Головне — забезпечити доступність програми для людей. Щоб родини могли залучати фінансові ресурси на покупку та ремонти на довгий строк, не менше 15-20 років, і під "підйомні" відсотки, які б не перевищували вартість орендної плати в середньому за регіоном. Переконаний, що комфортне житло для людей з теплом і світлом стане одночасно і символом, і одним із головних завдань економічної відбудови та розвитку", — констатував Ігор Терехов.

Нагадаємо, що до цього Ігор Терехов розкрив, що в Україні уряду треба профінансувати підвищення зарплат соцпрацівникам.

 А раніше міський голова Харкова заявив, що він проти підвищення податків під час війни

Харків Ігор Терехов відновлення війна в Україні фронт
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
