Терехов рассказал, платит ли бизнес в Харькове местные налоги

Терехов рассказал, платит ли бизнес в Харькове местные налоги

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 23:14
обновлено: 23:14
Льготы для бизнеса Харькова - Терехов раскрыл, кто должен платить
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Гвара Медиа

Харьков принял беспрецедентное решение относительно льгот бизнесу. В городе полностью отменили все местные налоги и сборы для предпринимателей.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в интервью Новини.LIVE.

Льготы для бизнеса Харькова

По словам главы города, льготы ввели для всех предприятий без исключения, независимо от формы собственности или масштаба деятельности.

Терехов подчеркнул, что этот шаг стал критически важным для экономики Харькова в условиях военного времени.

"Отмена налогов позволила бизнесу сохранить рабочие места и продолжить работать несмотря на все вызовы", — отметил мэр.

Он отметил, что поддержка предпринимателей сегодня является одним из ключевых приоритетов городской власти, ведь именно малый и средний бизнес держит экономический фронт.

Ранее Игорь Терехов заявил, что в некоторых громадах остаются только 2-3 значимые предприятия, и если не будет льгот, их бюджеты окажутся под угрозой полного истощения.

А до этого глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев на форуме назвал масштабы убытков Украины с начала войны. Они составляют составляют 589 млрд долларов.

Харьков Игорь Терехов бизнес льготы предприниматели
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
