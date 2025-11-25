Пільги для бізнесу Харкова - Терехов розкрив, хто має платити

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Ґвара Медіа

Харків ухвалив безпрецедентне рішення щодо пільг бізнесу. У місті повністю скасували усі місцеві податки та збори для підприємців.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Пільги для бізнесу Харкова

За словами очільника міста, пільги запровадили для усіх підприємств без винятку, незалежно від форми власності чи масштабу діяльності.

Терехов підкреслив, що цей крок став критично важливим для економіки Харкова в умовах воєнного часу.

"Скасування податків дозволило бізнесу зберегти робочі місця та продовжити працювати попри всі виклики", — зазначив мер.

Він наголосив, що підтримка підприємців сьогодні є одним із ключових пріоритетів міської влади, адже саме малий та середній бізнес тримає економічний фронт.

Раніше Ігор Терехов заявив, що у деяких громадах залишаються лише 2–3 значущі підприємства, і якщо не буде пільг, їхні бюджети опиняться під загрозою повного виснаження.

А до цього голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев на форумі назвав масштаби збитків України із початку війни. Вони становлять становлять 589 млрд доларів.