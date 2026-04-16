Терехов резко раскритиковал планы замены украинцев мигрантами

Игорь Терехов.

Глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов выступил резко против идеи завоза мигрантов якобы для преодоления демографического кризиса в Украине. Он подчеркнул, что для восстановления страны важно возвращать своих, а не пытаться их заменить.

Об этом говорится в обращении городского головы Харькова, передает Новини.LIVE.

Терехов высказался о завозе мигрантов в Украину

"Сегодня нам пытаются тихо навязать опасную идею: якобы отток людей — не проблема. Якобы достаточно каждый год "допривлекать" сотни тысяч мигрантов — и все заработает. Страну нельзя восстановить, заменив украинцев другими людьми", — подчеркнул Терехов.

Он привел тревожные факты, напомнив, что Украина переживает масштабный демографический спад, который только усилился за годы полномасштабной войны.

"В начале вторжения нас было более 41 миллиона, без учета тех, что проживали на временно неподконтрольных территориях. Сегодня, по оценкам демографов, на подконтрольной территории находится около 30 миллионов человек. Более 5 миллионов украинцев живут за границей. Еще миллионы — внутренне перемещенные. Падает рождаемость — украинским семьям все труднее дается решение вступить на путь отцовства. Это не просто статистика. Это тихая потеря страны. И в этот момент нам предлагают простую формулу: не хватает людей — завезем новых. Это не решение. Это его подмена. Потому что государство — это не цифра в балансе. Государство - это люди. Свои люди", — акцентировал председатель АПМГ.

По его убеждению, когда кто-то спокойно говорит о "компенсации потерь", то фактически соглашается с тем, что миллионы украинцев можно не возвращать — что их можно просто заменить.

"Я с этим не согласен. Проблему обезлюдения можно решить только политикой, в центре которой — жизнь человека. Чтобы в городе было тепло и свет. Чтобы работали больницы и школы. Чтобы была работа. Чтобы семья чувствовала не только риски войны, но и опору государства. Потому что сегодня миллионы наших людей уже строят жизнь в других странах. И с каждым годом все меньше из них планируют возвращение. И это — самое опасное. Наша задача — не заменять своих. Наша задача — вернуть своих. Дать людям причину жить здесь", — констатировал Игорь Терехов.

Как писали Новини.LIVE, ранее Игорь Терехов заявил о том, что бесплатный проезд в метро является требованием сегодняшнего дня. Несмотря на финансовую нагрузку, по его словам, проезд для харьковчан будет оставаться бесплатным.

А также городской голова Харькова отреагировал на упреки о "долгах" города за время войны.