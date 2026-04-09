"Требуем справедливости": Терехов ответил на упреки относительно "долгов"

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Терехов/Facebook

Масштабные "энергетические долги" Харькова — это не следствие управленческих просчетов или "популизма" городской власти, а результат системного кризиса государственного уровня. Городской голова Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов ответил на критику относительно финансового состояния коммунальных предприятий прифронтового города, обнародовав цифры миллиардных долгов самого государства перед харьковчанами.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Игоря Терехова.

Реакция Терехова на упреки относительно "долгов" Харькова

В последние дни в медиапространстве активно обсуждается задолженность Харькова, которую некоторые "эксперты" и политики окрестили "коммунальным социализмом". Впрочем, Игорь Терехов отмечает: картина является неполной и нечестной, поскольку она игнорирует обязательства центральной власти, которые годами остаются невыполненными.

"Обществу показывают только одну половину уравнения: сколько Харьков должен. Но игнорируют другую — сколько должны Харькову. А сумма, между прочим, очень конкретная. Согласованная задолженность по разнице в тарифах на тепловую энергию и горячую воду за период с 1 июня 2021 года по 1 января 2026 года составляет 16,8 млрд грн. Эти средства государство должно было нам компенсировать, но до сих пор этого не сделало. А с учетом первого квартала 2026 года речь идет уже примерно о 17,5 млрд грн", — заявил Игорь Терехов.

По словам мэра, проблема долгов тепловиков — это не "харьковская аномалия", а общенациональный коллапс. Киев должен 19,7 млрд грн, Днепропетровщина — 18,4 млрд грн. Причиной этого является политика "замороженных" тарифов для населения, которую установило государство, не обеспечив при этом источников возмещения для громад.

"Проблема заключается в том, что цены заморозили, а механизм возмещения не обеспечили. Это не "социализм или коммунизм", а недоработки центрального уровня власти, ответственность за которое почему-то перекладывают исключительно на местное самоуправление".

Отдельно Игорь Терехов остановился на гуманитарном аспекте. Харьков — наиболее пострадавший областной центр, где враг разрушил более 10 тысяч жилых домов и более 500 объектов инфраструктуры. В таких условиях советы экспертов по "жесткому взысканию долгов" выглядят оторванными от реальности.

"Когда эксперты из теплых киевских кабинетов советуют "жестче выбивать деньги", возникает простой вопрос: с кого? С семьи, которая бежала из-под обстрелов босиком? С человека, чьей квартиры больше не существует. В реальности каждый день приходится выбирать: закрыть долг, созданный политикой сверху, или немедленно восстановить разбитую котельную, чтобы микрорайон, где живет 300 тысяч харьковчан, не замерз? Для меня ответ очевиден", — заявил глава АПГГ.

Он призвал не превращать сложную энергетическую проблему в инструмент политических спекуляций или предвыборной борьбы, а вместо этого сосредоточиться на разработке реальной государственной модели урегулирования долгов.

"Когда под вражескими ударами мы сохраняем тепло, воду и продолжаем восстанавливать жилье, то это не "игра в коммунизм". Это базовая ответственность перед всеми, кто остается жить и работать дома. Поэтому, если дискутировать языком цифр, стоит быть честными до конца. Надо говорить не только о том, сколько должны мы, но и о том, сколько должны нам. И если бы государство рассчиталось бы с нами в полной мере, вы были бы удивлены, но некоторые наши предприятия оказались бы даже в плюсе!", — заверил Игорь Терехов.

