Терехов заявил, что бесплатный проезд является требованием времени

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Facebook/ihor.terekhov

Мэр города и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов заявил, что бесплатный проезд в метро является требованием сегодняшнего времени. По его словам, нельзя брать деньги с людей, которые пользуются метрополитеном как основным укрытием во время воздушных тревог.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на заявление Терехова.

Терехов о важности бесплатного проезда в Харькове

По словам городского головы, несмотря на финансовую нагрузку Харьков продолжает обеспечивать бесплатный проезд в метрополитене для граждан. В то же время Терехов отметил, что городу нужно, чтобы государство подставило плечо.

"Что такое для города Харькова бесплатный проезд? Это требование времени, это поддержка людей. Только барыга может брать средства с людей, которые пользуются метрополитеном как основным укрытием. И я хочу поставить точку на этом вопросе", — подчеркнул мэр города.

Терехов отметил, что бесплатный проезд в метрополитене в Харькове будет действовать и в дальнейшем. Это требование времени и непосредственная поддержка для людей.

"А государство должно, если говорить откровенно, компенсировать эти расходы. Но мы сегодня все это компенсируем за счет городского бюджета. И это наша зона ответственности прежде всего перед людьми. И это наш вклад в национальную устойчивость", — добавил мэр Харькова.

