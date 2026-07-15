Терехов: россияне вновь нанесли удар по многоквартирному дому в Харькове
В Киевском районе Харькова зафиксирован очередной обстрел многоквартирного жилого дома. В настоящее время уточняется информация о последствиях атаки и возможных пострадавших.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.
В Харькове уточняют последствия удара по дому
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об очередном попадании в многоквартирный дом в Киевском районе города.
"Еще одно попадание в многоквартирный дом в Киевском районе. Детали уточняем", — отметил мэр.
В настоящее время соответствующие службы устанавливают масштабы повреждений и проверяют информацию о возможных последствиях атаки.
Информация о типе вооружения, которым был нанесён удар, а также о наличии пострадавших уточняется. Новость дополняется...
Читайте Новини.live!