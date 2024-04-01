Терехов рассказал, какие разрушения получил Харьков и сколько денег нужно для восстановления

Игорь Терехов на фоне разрушений. Фото: t.me/ihor_terekhov

В последнее время Россия начала бить по Харькову новыми боеприпасами, проходящими расстояние до 90 километров. Это изрядно повредило город, для того чтобы отстроить все то, что разрушила Россия, нужно уже более 10 миллиардов долларов, и каждый день эта сумма увеличивается.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в интервью LIGA.net.

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Терехов рассказал, что на сегодня в Харькове разрушена практически вся критическая и энергетическая инфраструктура. Более 150 тысяч харьковчан остаются без жилья. Кроме того, приватная тоже находится не в лучшем состоянии.

"Чтобы отстроить все то, что разрушила Россия в Харькове, нужно уже более 10 миллиардов долларов. И каждый день эта сумма увеличивается", — отметил мэр.

Он добавил, что в 2022 году в городе смогли отстроить 200 домов, а в 2023 уже 67. Постоянные российские обстрелы очень препятствуют работе и приводят к новым разрушениям.

В то же время он рассказал о приоритетах в городском бюджете. По его словам, первый — это поддержка военных. На счета воинских частей перечислили уже более полумиллиарда гривен. Второй — поддержка детей, родители которых погибли на поле боя. Третий — восстановление, к этому привлекают международных партнеров.

Вероятное наступление россиян на Харьков

Отвечая на вопрос о вероятном наступлении россиян, Терехов подчеркнул, что совсем неважно, что готовит враг. Важно — как город будем давать отпор. А чтобы это сделать, нужно много факторов, прежде всего, военный.

"Харьков — это форпост Украины. И мы прекрасно это понимаем", — отметил городской голова.

Он также добавил, что слухи по сухопутной операции России на Харьков — это информационная спецоперация врага, которую не стоит поддерживать и распространять.

Напомним, недавно издание The Economist писало, что российская армия готовится к новому большому контрнаступлению на фронте уже летом.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отреагировал на информацию о повторном наступлении россиян на регион и заявил, что в области еще с начала полномасштабного вторжения готовятся к штурму оккупантов, в частности, возводят фортификационные сооружения и усиливают обороноспособность государства.