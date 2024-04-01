Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Терехов рассказал, какие разрушения получил Харьков и сколько денег нужно для восстановления arrow

Терехов рассказал, какие разрушения получил Харьков и сколько денег нужно для восстановления

1 апреля 2024 13:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Терехов рассказал, какие разрушения получил Харьков и сколько денег нужно для восстановления
Игорь Терехов на фоне разрушений. Фото: t.me/ihor_terekhov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В последнее время Россия начала бить по Харькову новыми боеприпасами, проходящими расстояние до 90 километров. Это изрядно повредило город, для того чтобы отстроить все то, что разрушила Россия, нужно уже более 10 миллиардов долларов, и каждый день эта сумма увеличивается.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в интервью LIGA.net.

Читайте также:

Каким разрушениям подвергся Харьков

Терехов рассказал, что на сегодня в Харькове разрушена практически вся критическая и энергетическая инфраструктура. Более 150 тысяч харьковчан остаются без жилья. Кроме того, приватная тоже находится не в лучшем состоянии.

"Чтобы отстроить все то, что разрушила Россия в Харькове, нужно уже более 10 миллиардов долларов. И каждый день эта сумма увеличивается", — отметил мэр.

Он добавил, что в 2022 году в городе смогли отстроить 200 домов, а в 2023 уже 67. Постоянные российские обстрелы очень препятствуют работе и приводят к новым разрушениям.

В то же время он рассказал о приоритетах в городском бюджете. По его словам, первый — это поддержка военных. На счета воинских частей перечислили уже более полумиллиарда гривен. Второй — поддержка детей, родители которых погибли на поле боя. Третий — восстановление, к этому привлекают международных партнеров.

Вероятное наступление россиян на Харьков

Отвечая на вопрос о вероятном наступлении россиян, Терехов подчеркнул, что совсем неважно, что готовит враг. Важно — как город будем давать отпор. А чтобы это сделать, нужно много факторов, прежде всего, военный.

"Харьков — это форпост Украины. И мы прекрасно это понимаем", — отметил городской голова.

Он также добавил, что слухи по сухопутной операции России на Харьков — это информационная спецоперация врага, которую не стоит поддерживать и распространять.

Напомним, недавно издание The Economist писало, что российская армия готовится к новому большому контрнаступлению на фронте уже летом.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отреагировал на информацию о повторном наступлении россиян на регион и заявил, что в области еще с начала полномасштабного вторжения готовятся к штурму оккупантов, в частности, возводят фортификационные сооружения и усиливают обороноспособность государства.

Харьков
обстрелы
Игорь Терехов
война в Украине
наступление

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК