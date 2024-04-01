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Терехов розповів, яких руйнувань зазнав Харків і скільки грошей потрібно для відновлення

1 квітня 2024 13:08
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Терехов розповів, яких руйнувань зазнав Харків і скільки грошей потрібно для відновлення
Ігор Терехов на фоні руйнацій. Фото: t.me/ihor_terekhov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Останнім часом Росія почала бити по Харкову новими боєприпасами, які проходять відстань до 90 кілометрів. Це неабияк пошкодило місто, для того, аби відбудувати все те, що зруйнувала Росія, потрібно вже більше ніж 10 мільярдів доларів, і кожного дня ця сума збільшується,

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в інтерв'ю LIGA.net.

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Терехов розповів, що станом на сьогодні у Харкові зруйнована практично вся критична та енергетична інфраструктура. Понад 150 000 харків'ян залишаються без житла. Крім того, приватна теж перебуває не в найкращому стані. 

"Щоб відбудувати все те, що зруйнувала Росія у Харкові, потрібно вже більше ніж 10 мільярдів доларів. І кожного дня ця сума збільшується", — зазначив мер.

Він додав, що 2022 року у місті змогли відбудувати 200 будинків, а 2023 вже 67. Постійні російські обстріли дуже перешкоджають роботі та призводять до нових руйнувань 

Водночас він розповів про пріорітети у міському бюджеті. За його словами, перший — це підтримка військових. На рахунки військових частин перерахували вже понад пів мільярда гривень. Другий — підтримка дітей, батьки яких загинули на полі бою. Третій — відбудова, до цього залучають міжнародних партнерів. 

Ймовірний наступ росіян на Харків

Відповідаючи на запитання про ймовірний наступ росіян, Терехов наголосив, що зовсім неважливо, що готує ворог. Важливо — як місто будемо давати відсіч. А щоб це зробити, потрібно багато факторів, насамперед військовий.

"Харків — це форпост України. І ми чудово це розуміємо", — відзначив міський голова. 

Він також додав, що чутки щодо сухопутної операції Росії на Харків — це інформаційна спецоперація ворога, яку не варто підтримувати і розповсюджувати.

Нагадаємо, нещодавно видання The Economist писало, що російська армія готується до нового великого контрнаступу на фронті вже влітку. 

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов відреагував на інформацію щодо повторного наступу росіян на регіон та заявив, що в області ще від початку повномасштабного вторгнення готуються до штурму окупантів, зокрема зводять фортифікаційні споруди та посилюють обороноздатність держави. 

Харків
обстріли
Ігор Терехов
війна в Україні
наступ

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