Терехов рассказал, куда ударили оккупанты в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: "Радио Свобода"

Сегодня вечером, 12 ноября, российские оккупанты атаковали Харьков. Под ударом врага оказался Шевченковский район города.

Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

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По словам Терехова, враг попал в гражданский объект.

"Призываю всех харьковчан во время воздушной тревоги быть осторожными", — добавил он.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Напомним, сегодня вечером, 12 ноября, в Харькове раздались взрывы. Там была объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что в годовщину освобождения Херсона, 11 ноября, российские оккупанты массированно обстреляли город. В результате атаки ранены трое мирных жителей и полицейский.

Добавим, руководитель Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал о последствиях российской атаки на область вчера, 11 ноября. По его словам, повреждены 18 жилых частных домов.