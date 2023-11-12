Терехов рассказал, куда ударили оккупанты в Харькове
Сегодня вечером, 12 ноября, российские оккупанты атаковали Харьков. Под ударом врага оказался Шевченковский район города.
Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.
Обстрел Харькова
По словам Терехова, враг попал в гражданский объект.
"Призываю всех харьковчан во время воздушной тревоги быть осторожными", — добавил он.
Напомним, сегодня вечером, 12 ноября, в Харькове раздались взрывы. Там была объявлена воздушная тревога.
Также мы писали, что в годовщину освобождения Херсона, 11 ноября, российские оккупанты массированно обстреляли город. В результате атаки ранены трое мирных жителей и полицейский.
Добавим, руководитель Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал о последствиях российской атаки на область вчера, 11 ноября. По его словам, повреждены 18 жилых частных домов.
Читайте Новини.LIVE!