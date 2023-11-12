Терехов розповів, куди вдарили окупанти в Харкові
Сьогодні ввечері, 12 листопада, російські окупанти атакували Харків. Під ударом ворога опинився Шевченківський район міста.
Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов.
Обстріл Харкова
За словами Терехова, ворог влучив у цивільний об'єкт.
"Закликаю усіх харківʼян під час повітряної тривоги бути обережними", — додав він.
Нагадаємо, сьогодні ввечері, 12 листопада, у Харкові пролунали вибухи. Там було оголошено повітряну тривогу.
Також ми писали, що у річницю визволення Херсона, 11 листопада, російські окупанти масовано обстріляли місто. Внаслідок атаки поранено трьох мирних жителів та поліцейського.
Додамо, очільник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів про наслідки російської атаки на область вчора, 11 листопада. За його словами, пошкоджено 18 житлових приватних будинків.
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