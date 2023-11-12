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Терехов розповів, куди вдарили окупанти в Харкові

12 листопада 2023 20:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Терехов розповів, куди вдарили окупанти в Харкові
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: "Радіо Свобода"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні ввечері, 12 листопада, російські окупанти атакували Харків. Під ударом ворога опинився Шевченківський район міста.

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов.

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За словами Терехова, ворог влучив у цивільний об'єкт.

"Закликаю усіх харківʼян під час повітряної тривоги бути обережними", — додав він.

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Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 12 листопада, у Харкові пролунали вибухи. Там було оголошено повітряну тривогу.

Також ми писали, що у річницю визволення Херсона, 11 листопада, російські окупанти масовано обстріляли місто. Внаслідок атаки поранено трьох мирних жителів та поліцейського.

Додамо, очільник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів про наслідки російської атаки на область вчора, 11 листопада. За його словами, пошкоджено 18 житлових приватних будинків.

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