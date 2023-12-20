Обстрел Харькова 20 декабря - куда поцелились россияне

Обстрел депо в Харькове 20 декабря. Фото: соцсети

Российские войска ночью, 20 декабря обстреляли Харьков. Ракетные удары пришлись по территории одного из транспортных депо и туда оккупанты целятся не впервые.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Читайте также:

Обстрел Харькова 20 декабря

Еще ночью Игорь Терехов сообщил, что оккупанты обстреляли город. При этом он уточнил, что по крайней мере есть два прилета по одному из самых пострадавших районов города, возле жилых домов.

Уже утром мэр сообщил, что ночные ракетные удары пришлись по территории одного из транспортных депо, где противник не оставил уже живого места. Туда россияне целятся уже не впервые.

"Это сугубо гражданский объект", — добавил Терехов.

Обстрел депо в Харькове 20 декабря. Фото: соцсети

Обстрел депо в Харькове 20 декабря. Фото: соцсети

Обстрел депо в Харькове 20 декабря. Фото: соцсети

Обстрел Харькова 20 декабря. Фото: скриншот

Напомним, что в Харькове раздавались взрывы сегодня, 20 декабря, около 01:00. Сообщалось, что город находился под обстрелом баллистики.

Также мы писали, что враг ударил по Херсону вечером 19 декабря. Известно о девяти пострадавших, среди которых четверо детей.

Добавим, что известны последствия атаки на Киев. В КГВА рассказали, сколько удалось сбить вражеских беспилотников.