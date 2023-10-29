Терехов рассказал, сколько транспорта было уничтожено в Харькове из-за обстрелов РФ
С начала полномасштабной войны российские оккупанты достаточно серьезно повредили транспортную инфраструктуру Харькова. Несмотря на это, движение в городе не останавливалось ни на минуту.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Сколько транспорта было уничтожено
По его словам, в результате обстрелов в городе было уничтожено 70% коммунальных автобусов, 50% трамваев и более 25% троллейбусов.
Повреждение дорог
Также россияне повредили 35 км контактной сети и почти половину всех дорог в городе.
"Но, несмотря на огромные потери и убытки, даже в худшие времена в течение последних полутора лет движение в городе не останавливалось ни на мгновение — общественный транспорт курсировал, а разбитые дороги ремонтировались", — отметил Терехов.
Поздравления для дорожников и автомобилистов
Он заверил, что в Харькове вскоре восстановится все, что разрушил враг.
"С праздником, наши несгибаемые дорожники и автомобилисты!" — добавил городской голова Харькова.
Напомним, в ночь на 27 октября здание пожарной станции в Изюме Харьковской области подверглось ракетным обстрелам со стороны российских военных. В результате атаки восемь спасателей получили травмы. Вскоре ГСЧС показали страшные кадры последствий атаки на пожарную часть.
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