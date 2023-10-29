Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Терехов рассказал, сколько транспорта было уничтожено в Харькове из-за обстрелов РФ arrow

Терехов рассказал, сколько транспорта было уничтожено в Харькове из-за обстрелов РФ

29 октября 2023 18:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Терехов рассказал, сколько транспорта было уничтожено в Харькове из-за обстрелов РФ
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Александр Магула, Гвара Медиа
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

С начала полномасштабной войны российские оккупанты достаточно серьезно повредили транспортную инфраструктуру Харькова. Несмотря на это, движение в городе не останавливалось ни на минуту.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Читайте также:

Сколько транспорта было уничтожено

По его словам, в результате обстрелов в городе было уничтожено 70% коммунальных автобусов, 50% трамваев и более 25% троллейбусов.

Повреждение дорог

Также россияне повредили 35 км контактной сети и почти половину всех дорог в городе.

"Но, несмотря на огромные потери и убытки, даже в худшие времена в течение последних полутора лет движение в городе не останавливалось ни на мгновение — общественный транспорт курсировал, а разбитые дороги ремонтировались", — отметил Терехов.

Поздравления для дорожников и автомобилистов

Он заверил, что в Харькове вскоре восстановится все, что разрушил враг.

"С праздником, наши несгибаемые дорожники и автомобилисты!" — добавил городской голова Харькова.

Терехов рассказал о повреждении транспорта в Харькове
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Игоря Терехова

Напомним, в ночь на 27 октября здание пожарной станции в Изюме Харьковской области подверглось ракетным обстрелам со стороны российских военных. В результате атаки восемь спасателей получили травмы. Вскоре ГСЧС показали страшные кадры последствий атаки на пожарную часть.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины - 80x80

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

Актуальное по теме