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Терехов розповів, скільки транспорту було знищено у Харкові через обстріли РФ

29 жовтня 2023 18:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Терехов розповів, скільки транспорту було знищено у Харкові через обстріли РФ
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Олександр Магула, Ґвара Медіа
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

З початку повномасштабної війни російські окупанти досить серйозно пошкодили транспортну інфраструктуру Харкова. Попри це рух у місті не зупинявся ні на хвилину.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Скільки транспорту було знищено

За його словами, внаслідок обстрілів у місті було знищено 70% комунальних автобусів, 50% трамваїв та понад 25% тролейбусів. 

Пошкодження доріг

Також росіяни пошкодили 35 кілометрів контактної мережі та майже половину всіх доріг у місті.

"Але, попри величезні втрати та збитки, навіть за найгірших часів протягом останніх півтора року рух у місті не зупинявся ні на мить — громадський транспорт курсував, а розбиті дороги ремонтувалися", — зазначив Терехов. 

Привітання для дорожників та автомобілістів

Він запевнив, що у Харкові незабаром відновиться все те, що зруйнував ворог.

"Зі святом, наші незламні дорожники та автомобілісти!", — додав міський голова Харкова.

Терехов розповів про пошкодження транспорту у Харкові
Скриншот допису з фейсбук-сторінки Ігоря Терехова

Нагадаємо, у ніч проти 27 жовтня будівля пожежної станції в Ізюмі Харківської області зазнала ракетного обстрілу з боку російських військових. Внаслідок атаки вісім рятувальників отримали травми. Незабаром ДСНС показали страшні кадри наслідків атаки на пожежну частину.

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