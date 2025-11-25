Терехов рассказал, сколько харьковчане экономят на бесплатном транспорте

Игорь Терехов. Фото: кадр из видео

Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал о ключевом преимуществе бесплатного транспорта в городе. По его словам, благодаря этому люди в месяц экономят до 4 тысяч гривен.

Об этом Игорь Терехов рассказал в интервью для Новини.LIVE.

Бесплатный проезд в Харькове

Терехов напомнил, что в Харькове функционирует бесплатный проезд. Речь идет о метро, троллейбусах, трамваях и автобусах. По его словам, весь транспорт муниципальный.

"Это было сделано еще во время выборов. И сегодня я уверен своим решением, что так нужно. Каждая семья сегодня, когда мы подсчитываем, где-то экономит примерно 3-4 тысячи гривен в месяц. И это существенная поддержка для людей. В следующем году будем продолжать бесплатный проезд", — отметил городской голова Харькова.

Он хочет, чтобы в Харькове постоянно был бесплатный проезд.

