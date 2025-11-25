Видео
Терехов сказал, сколько экономят харьковчане на транспорте

Дата публикации 25 ноября 2025 21:05
обновлено: 21:05
Терехов рассказал, сколько харьковчане экономят на бесплатном транспорте
Игорь Терехов. Фото: кадр из видео

Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал о ключевом преимуществе бесплатного транспорта в городе. По его словам, благодаря этому люди в месяц экономят до 4 тысяч гривен.

Об этом Игорь Терехов рассказал в интервью для Новини.LIVE.

Бесплатный проезд в Харькове

Терехов напомнил, что в Харькове функционирует бесплатный проезд. Речь идет о метро, троллейбусах, трамваях и автобусах. По его словам, весь транспорт муниципальный.

"Это было сделано еще во время выборов. И сегодня я уверен своим решением, что так нужно. Каждая семья сегодня, когда мы подсчитываем, где-то экономит примерно 3-4 тысячи гривен в месяц. И это существенная поддержка для людей. В следующем году будем продолжать бесплатный проезд", — отметил городской голова Харькова.

Он хочет, чтобы в Харькове постоянно был бесплатный проезд.

Напомним, Терехов сообщил, что в Харькове планируют построить подземный детский сад. Он объяснил важность.

Ранее городской голова Харькова объяснил ключевые проблемы прифронтовых громад Украины.

Харьков деньги экономия Игорь Терехов проезд
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
