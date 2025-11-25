Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Терехов сказав, скільки заощаджують харків’яни на транспорті

Терехов сказав, скільки заощаджують харків’яни на транспорті

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 21:05
Оновлено: 21:05
Терехов розповів, скільки харківʼяни економлять на безплатному транспорті
Ігор Терехов. Фото: кадр з відео

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів про ключову перевагу безплатного транспорту в місті. За його словами, завдяки цьому люди на місяць економлять до 4 тисяч гривень.

Про це Ігор Терехов розповів в інтервʼю для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Безплатний проїзд у Харкові

Терехов нагадав, що у Харкові функціонує безплатний проїзд. Йдеться про метро, тролейбуси, трамваї та автобуси. За його словами, весь транспорт муніципальний.

"Це було зроблено ще під час виборів. І сьогодні я впевнений своїм рішенням, що так потрібно. Кожна родина сьогодні, коли ми підраховуємо, десь економить приблизно 3-4 тисячі гривень на місяць. І це суттєва підтримка для людей. У наступному році будемо продовжувати безкоштовний проїзд", — зауважив міський голова Харкова.

Він хоче, аби у Харкові постійно був безплатний проїзд.

Нагадаємо, Терехов повідомив, що у Харкові планують збудувати підземний дитячий садок. Він пояснив важливість.

Раніше міський голова Харкова пояснив ключові проблеми прифронтових громад України.

Харків гроші економія Ігор Терехов проїзд
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації