Терехов розповів, скільки харківʼяни економлять на безплатному транспорті

Ігор Терехов. Фото: кадр з відео

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів про ключову перевагу безплатного транспорту в місті. За його словами, завдяки цьому люди на місяць економлять до 4 тисяч гривень.

Про це Ігор Терехов розповів в інтервʼю для Новини.LIVE.

Безплатний проїзд у Харкові

Терехов нагадав, що у Харкові функціонує безплатний проїзд. Йдеться про метро, тролейбуси, трамваї та автобуси. За його словами, весь транспорт муніципальний.

"Це було зроблено ще під час виборів. І сьогодні я впевнений своїм рішенням, що так потрібно. Кожна родина сьогодні, коли ми підраховуємо, десь економить приблизно 3-4 тисячі гривень на місяць. І це суттєва підтримка для людей. У наступному році будемо продовжувати безкоштовний проїзд", — зауважив міський голова Харкова.

Він хоче, аби у Харкові постійно був безплатний проїзд.

