Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Терехов создал действенный механизм борьбы с кризисами, — блогер

Терехов создал действенный механизм борьбы с кризисами, — блогер

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 19:31
Терехов создал действенный механизм борьбы с кризисами, - блогер
Игорь Терехов. Фото: Википедия

Главе Ассоциации прифронтовых городов и громад, мэру Харькова Игорю Терехову удалось создать в городе реально действующий механизм для ликвидации последствий обстрелов. В Киеве таких результатов достигнуто не было.

Об этом сообщил блогер Сергей Наумович в Facebook в среду, 21 января.

Реклама
Читайте также:
Терехов создал действенный механизм борьбы с кризисами, — блогер - фото 1
Пост Наумовича. Фото: скриншот

Блогер о Терехове

"Если уж про Харьков, то там Терехову удалось создать реально действующий механизм — Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. На котором замкнуты все остальные городские структуры, который координирует все городские службы. Соответственно, в штаб стекается вся оперативная информация, мэр и ключевые должностные лица видят максимально точную картину в реальном времени, нужные решения принимаются мгновенно. А потом - в наиболее короткие сроки воплощаются в жизнь под четким контролем", — рассказал Наумович.

Он добавил, что благодаря таким слаженным действиям город не только в собственной зоне ответственности отрабатывает на 100%, но и помогает другим. В частности, на днях, после очередного массированного обстрела, Терехов сообщил, что Штаб выделяет энергетикам технику, материалы и людей для скорейшего возвращения света в дома харьковчан.

"Кстати, по поводу света. Знаю, что в Харькове активно воплощается проект "Энергоостров" — развивается система энергетической балансировки в условиях ударов по критической инфраструктуре. Если упрощенно, то это комплекс мероприятий по обеспечению энергетической автономности города. Который уже доказал свою действенность, а значит эту модель следовало бы внедрять и другим населенным пунктам страны", — отметил блогер.

По его словам, несмотря на ужасные погодные условия и постоянные обстрелы, город еще и полноценно функционирует, в частности, в нем хорошо почищены дороги и тротуары без гололеда и без риска убиться или хотя бы что-то себе сломать.

"Конечно, просто создать штаб мало. Мы это, к сожалению, наблюдаем в других регионах, где различные "штабы" растут как грибы после дождя, а толку от этого как-то немного. Надо еще организовать работу такой структуры. Как видим, Харькову это удалось, управленческого таланта, опыта, мотивации городского руководства хватило. Жаль, что не везде так", — заключил Сергей Наумович.

Напомним, что до этого Игорь Терехов сообщил, что Правительство должно профинансировать повышение зарплат соцработникам и внести изменения по этому вопросу в госбюджет.

А ранее городской голова Харькова выступил с заявлением против повышения налогов во время войны.

Харьков блогеры обстрелы Игорь Терехов кризис
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации