Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Терехов створив дієвий механізм боротьби з кризами, — блогер

Терехов створив дієвий механізм боротьби з кризами, — блогер

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 19:31
Терехов створив дієвий механізм боротьби з кризами, — блогер Наумович
Ігор Терехов. Фото: Вікіпедія

Голові Асоціації прифронтових міст і громад, меру Харкова Ігорю Терехову вдалося створити в місті реально діючий механізм для ліквідації наслідків обстрілів. У Києві таких результатів досягнуто не було.

Про це повідомив блогер Сергій Наумович у Facebook у середу, 21 січня.

Реклама
Читайте також:
Терехов створив дієвий механізм боротьби з кризами, — блогер - фото 1
Пост Наумовича. Фото: скриншот

Блогер про Терехова

"Якщо вже про Харків, то там Терехову вдалося створити реально діючий механізм — Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. На якому замкнені всі інші міські структури, який координує всі міські служби. Відповідно, до штабу стікається вся оперативна інформація, мер та ключові посадовці бачать максимально точну картину у реальному часі, потрібні рішення ухвалюються миттєво. А потім — у найбільш короткі строки втілюються в життя під чітким контролем", — розповів Наумович.

Він додав, що завдяки таким злагодженим діям місто не лише у власній зоні відповідальності відпрацьовує на 100%, а ще й допомагає іншим. Зокрема, днями, після чергового масованого обстрілу, Терехов повідомив, що Штаб виділяє енергетикам техніку, матеріали і людей для якнайшвидшого повернення світла в домівки харків’ян.

"До речі, щодо світла. Знаю, що у Харкові активно втілюється проєкт "Енергоострів" — розвивається система енергетичного балансування в умовах ударів по критичній інфраструктурі. Якщо спрощено, то це комплекс заходів по забезпеченню енергетичної автономності міста. Який вже довів свою дієвість, а отже цю модель варто було б впроваджувати й іншим населеним пунктам країни", — наголосив блогер.

За його словами, попри жахливі погодні умови й постійні обстріли, місто ще й повноцінно функціонує, зокрема, в ньому добре почищені дороги й тротуари без ожеледиці й без ризику вбитися або принаймні щось собі зламати.

"Звісно, просто створити штаб мало. Ми це, на жаль, спостерігаємо в інших регіонах, де різні "штаби" ростуть як гриби після дощу, а толку з того якось небагато. Треба ще організувати роботу такої структури. Як бачимо, Харкову це вдалося, управлінського хисту, досвіду, мотивації міського керівництва вистачило. Шкода, що не всюди так", — завершив Сергій Наумович.

Нагадаємо, що до цього Ігор Терехов повідомив, що Уряд має профінансувати підвищення зарплат соцпрацівникам та внести зміни щодо цього питання до держбюджету.

 А раніше міський голова Харкова виступив із заявою проти підвищення податків під час війни

Харків блогери обстріли Ігор Терехов криза
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації