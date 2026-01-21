Терехов створив дієвий механізм боротьби з кризами, — блогер Наумович

Ігор Терехов. Фото: Вікіпедія

Голові Асоціації прифронтових міст і громад, меру Харкова Ігорю Терехову вдалося створити в місті реально діючий механізм для ліквідації наслідків обстрілів. У Києві таких результатів досягнуто не було.

Про це повідомив блогер Сергій Наумович у Facebook у середу, 21 січня.

Пост Наумовича. Фото: скриншот

Блогер про Терехова

"Якщо вже про Харків, то там Терехову вдалося створити реально діючий механізм — Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. На якому замкнені всі інші міські структури, який координує всі міські служби. Відповідно, до штабу стікається вся оперативна інформація, мер та ключові посадовці бачать максимально точну картину у реальному часі, потрібні рішення ухвалюються миттєво. А потім — у найбільш короткі строки втілюються в життя під чітким контролем", — розповів Наумович.

Він додав, що завдяки таким злагодженим діям місто не лише у власній зоні відповідальності відпрацьовує на 100%, а ще й допомагає іншим. Зокрема, днями, після чергового масованого обстрілу, Терехов повідомив, що Штаб виділяє енергетикам техніку, матеріали і людей для якнайшвидшого повернення світла в домівки харків’ян.

"До речі, щодо світла. Знаю, що у Харкові активно втілюється проєкт "Енергоострів" — розвивається система енергетичного балансування в умовах ударів по критичній інфраструктурі. Якщо спрощено, то це комплекс заходів по забезпеченню енергетичної автономності міста. Який вже довів свою дієвість, а отже цю модель варто було б впроваджувати й іншим населеним пунктам країни", — наголосив блогер.

За його словами, попри жахливі погодні умови й постійні обстріли, місто ще й повноцінно функціонує, зокрема, в ньому добре почищені дороги й тротуари без ожеледиці й без ризику вбитися або принаймні щось собі зламати.

"Звісно, просто створити штаб мало. Ми це, на жаль, спостерігаємо в інших регіонах, де різні "штаби" ростуть як гриби після дощу, а толку з того якось небагато. Треба ще організувати роботу такої структури. Як бачимо, Харкову це вдалося, управлінського хисту, досвіду, мотивації міського керівництва вистачило. Шкода, що не всюди так", — завершив Сергій Наумович.

