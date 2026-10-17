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Терехов: Украине нужны мир и безопасность в единстве с Европой

Ua ru
17 октября 2026 13:17
Терехов заявил, что Украине нужны мир и безопасность в единстве с Европой http://frontlineua.org/
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: frontlineua.org

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Украине нужен прочный мир, который обеспечит безопасность страны и Европы. Для этого, по его словам, необходимы сильная Украина, защищенные общины, боеспособная армия и устойчивая экономика.

Об этом Игорь Терехов сказал во время онлайн-выступления перед европейскими партнерами на мероприятии в Брюсселе в рамках Европейской недели регионов и городов 2026 года, сообщает Новини.LIVE.

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Терехов призвал к единству Украины и Европы ради мира

"Нам нужен мир, после которого украинские города не будут жить в ожидании следующей войны, а угроза её распространения в Европе будет устранена", — заявил мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов, выступая онлайн перед европейскими партнёрами в ходе мероприятия "Сила общин — общее будущее: муниципальное партнерство с Украиной в действии" (Local Strengths, Shared Futures: Municipal Partnerships with Ukraine in Action).

Мероприятие состоялось в Брюсселе в рамках Европейской недели регионов и городов (European Week of Regions and Cities 2026).

Игорь Терехов подчеркнул, что окончание войны должно привести к прочному миру, который обеспечит безопасность Украины и Европы. Для этого нужна сильная Украина, защищенные общины, боеспособная армия, устойчивая экономика и интеграция в европейское политическое и безопасное пространство.

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"Мы становимся сильнее не ради бесконечной войны. Украина хочет мира. Города, которые ежедневно платят за эту войну человеческими жизнями, особенно остро ощущают эту потребность", — отметил мэр Харькова.

По словам Игоря Терехова, прочный мир зависит не только от военных и дипломатических решений, но и от того, какой станет Украина после войны. Восстановление должно создать условия для развития общин, восстановления экономики, возвращения людей и привлечения инвестиций.

"Для меня будущее Украины очевидно — в Европейском Союзе. Европейское будущее люди должны ощутить в своей повседневной жизни: в доходах, качестве услуг и честной работе власти", — подчеркнул Игорь Терехов.

Он добавил, что прозрачность, ответственность и нулевая терпимость к коррупции — это основа доверия, без которой невозможно построить сильные институты.

Отдельно Игорь Терехов обратил внимание на роль украинских прифронтовых общин в укреплении безопасности Европы. Российские атаки, нарушения воздушного пространства и гибридные угрозы демонстрируют, что безопасность является общим вызовом для Украины и ее партнеров.

Опыт украинских общин в области гражданской защиты, децентрализации энергетики, координации действий в кризисных ситуациях и восстановления городской инфраструктуры после ударов может помочь европейским городам лучше подготовиться к кризисам.

"Наше партнерство не должно быть дорогой с односторонним движением. Украинские прифронтовые города и общины тоже имеют чем поделиться с Европой", — подчеркнул Терехов.

Он поблагодарил партнеров из Европейского Союза, в частности страны Северо-Балтийской восьмерки, за всестороннюю поддержку Украины, солидарность и практическую помощь украинским общинам.

Игорь Терехов подчеркнул, что эта поддержка имеет непосредственное значение для жизни людей: генераторы позволяют больницам работать даже во время перебоев с электроснабжением, другое энергетическое оборудование помогает сохранять тепло и свет в домах, а партнерства между городами способствуют работе школ, общественного транспорта и т. д.

Мэр Харькова подчеркнул, что сотрудничество с европейскими партнерами — это не только помощь Украине в противостоянии российской агрессии, но и обмен опытом, который укрепляет устойчивость общин. В заключение он выразил надежду на дальнейшее укрепление партнерских отношений между украинскими и европейскими городами — ради безопасности, восстановления и прочного мира.

Новини.LIVE сообщали, что недавно мэр Харькова Игорь Терехов призвал правительство ввести налоговые льготы и дополнительную финансовую поддержку для бизнеса вблизи линии фронта. Среди предложений — снижение налогов, компенсация потерь местных бюджетов и расширение доступа предприятий к кредитам, грантам и инвестициям.

Новини.LIVE писали, что Игорь Терехов обратился к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку и премьер-министру Сергею Корецкому с предложениями по изменениям в государственный бюджет на 2027 год. Он призвал увеличить финансирование образования, социальной защиты, медицины и прифронтовых общин. Также Терехов предложил определить дополнительные источники поступлений в госбюджет на сумму 95 млрд грн.

Харьков Европа Харьковская область Игорь Терехов война в Украине мирные переговоры прекращение огня гарантии безопасности
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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