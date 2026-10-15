Терехов предложил снизить налоги для бизнеса на прифронтовых территориях

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: АПГГ

Предприятия на прифронтовых территориях нуждаются в дополнительной государственной поддержке из-за обстрелов, роста затрат и рисков приостановки работы. Ассоциация прифронтовых городов и громад, которую возглавляет мэр Харькова Игорь Терехов, обратилась к премьер-министру Украины Сергею Корецкому с предложениями относительно налоговых льгот, компенсаций и доступа бизнеса к финансированию. Среди инициатив также — государственная программа энергетической устойчивости предприятий, работающих вблизи зоны боевых действий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу АПГГ.

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Терехов требует компенсировать громадам потери из-за льгот для бизнеса

По словам Терехова, предприятия прифронтовых регионов работают под постоянной угрозой обстрелов, сталкиваются с нарушениями логистики и вынуждены увеличивать расходы на безопасность работников, энергообеспечение и восстановление поврежденного имущества.

Дополнительная финансовая нагрузка и высокие страховые риски затрудняют работу производств и могут привести к их закрытию или перемещению в более безопасные регионы.

"Высокие страховые риски, существенный рост себестоимости продукции и расходов на безопасность и энергонезависимость ставят отечественные производства на грань выживания или вынужденного прекращения деятельности и релокации", — подчеркнул Терехов.

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Отдельной проблемой, по его словам, являются финансовые потери громад, которые вводят местные налоговые льготы для предприятий. Из-за этого органы местного самоуправления имеют меньше средств на содержание инфраструктуры, коммунальные услуги и социальные нужды жителей.

"Громады не должны сталкиваться с искусственным выбором между сохранением экономического потенциала и обеспечением базовых функций жизнедеятельности города", — подчеркнул мэр Харькова.

Ассоциация прифронтовых городов и громад совместно с Координационным советом по вопросам поддержки предпринимательства при мэре Харькова предлагает правительству комплекс мер по сохранению предприятий в прифронтовых регионах.

В частности, речь идет о следующих инициативах:

снизить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда и вернуть ставку военного сбора к 1,5% для предприятий прифронтовых территорий;

предприятий прифронтовых территорий; ввести отдельные налоговые и экономические условия для бизнеса на период военного положения ;

; возмещать местным бюджетам средства, утраченные из-за налоговых льгот и мер поддержки предприятий;

расширить возможности участия бизнеса в государственных кредитных, грантовых и инвестиционных программах;

усовершенствовать механизмы страхования и упростить получение компенсаций за поврежденное или уничтоженное имущество;

ввести государственную программу поддержки предприятий , в частности льготное финансирование оборудования для альтернативной генерации и автономного энергоснабжения;

, в частности льготное финансирование оборудования для альтернативной генерации и автономного энергоснабжения; предусмотреть приоритетное казначейское обслуживание и проведение платежей по выполненным обязательствам перед предприятиями прифронтовых территорий.

Председатель АПГГ подчеркивает, что местных налоговых льгот недостаточно, если громады самостоятельно покрывают потери доходов. По его мнению, государственная политика должна одновременно помогать предприятиям оставаться в регионах и обеспечивать общинам ресурсы для выполнения базовых функций.

"Прифронтовые громады должны быть финансово заинтересованы в сохранении предприятий, а не поставлены перед выбором между поддержкой бизнеса и финансированием критически важных функций города и социальных нужд", — отметил Терехов.

Отмечается, что предложенные меры должны помочь сохранить рабочие места, производственные мощности и кадровый потенциал прифронтовых регионов, а также предотвратить закрытие и релокацию предприятий.

Ассоциация призвала правительство безотлагательно рассмотреть предложения и разработать механизмы их реализации.

Как писали Новини.LIVE, недавно Терехов обратился к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку и премьер-министру Сергею Корецкому по поводу изменений в государственный бюджет на 2027 год. Он предлагает предусмотреть дополнительное финансирование для прифронтовых громад, в частности на образование, медицину, социальную защиту и восстановление инфраструктуры. Эти инициативы должны помочь общинам сохранить финансовую устойчивость и обеспечить потребности жителей в условиях войны.

Также Терехов заявил, что Харьков готов поделиться с Киевом опытом преодоления кризисных ситуаций, накопленным во время полномасштабной войны. Речь идет о решениях, которые помогают обеспечивать жизнедеятельность города во время обстрелов и перебоев в работе критической инфраструктуры. Терехов подчеркнул важность обмена практическим опытом между украинскими городами для реагирования на вызовы военного времени.