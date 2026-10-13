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Главная Харьков Терехов обратился к Стефанчуку и Корецкому по поводу изменений в бюджет-2027

Терехов обратился к Стефанчуку и Корецкому по поводу изменений в бюджет-2027

Ua ru
13 октября 2026 17:16
Терехов обратился к Стефанчуку и Корецкому по поводу изменений в бюджет на 2027 год
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: АПГГ

Мэр Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов обратился к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку и премьер-министру Сергею Корецкому с предложением поддержать изменения в государственный бюджет на 2027 год. Они предусматривают дополнительное финансирование образования, социальной защиты, медицины и нужд прифронтовых общин. Также Терехов предлагает определить источники привлечения дополнительных 95 млрд грн в государственный бюджет.

Об этом говорится в обращении Терехова, подготовленном Ассоциацией прифронтовых городов и громад, передает Новини.LIVE.

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Терехов предлагает привлечь дополнительные 95 млрд грн в бюджет-2027

"Государственный бюджет Украины на 2027 год должен учитывать реальную стоимость обеспечения жизни прифронтовых территорий. Речь идет не о создании особых привилегий для отдельных громад, а о справедливом распределении государственных ресурсов в соответствии с масштабами рисков, разрушений и фактической нагрузки на местные бюджеты", — подчеркнул Терехов.

Одно из ключевых предложений касается доходов местных бюджетов. Ассоциация прифронтовых городов и громад предлагает оставить общинам 64% налога на доходы физических лиц вместо 60%. По расчетам инициаторов, это принесет местным бюджетам дополнительно около 18,2 млрд грн.

Также предлагается сохранить компенсацию разницы в тарифах на отопление и водоснабжение. Отдельно речь идет о приостановке изъятия реверсной дотации для громад в районах активных боевых действий и ее сокращении для территорий, где возможны боевые действия.

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В обращении подчеркивается, что бюджет должен учитывать реальные расходы на жизнь в прифронтовых громадах.

На образование предлагается выделить дополнительно 32,3 млрд грн. Из них 25 млрд грн планируется направить на образовательную субвенцию и оплату труда учителей, 5 млрд грн — на зарплаты работников дошкольного, внешкольного, художественного, профессионального и предвузовского образования, еще 2,3 млрд грн — на обустройство укрытий.

Также в предложениях речь идет об установлении минимальной заработной платы на уровне 10 тыс. грн с 1 января 2027 года и постепенном повышении оплаты труда педагогов в последующие годы.

На социальную защиту предлагается дополнительно выделить 27,9 млрд грн. В частности , около 9,7 млрд грн должны быть направлены на субвенцию местным бюджетам для повышения зарплат работников коммунальных социальных и реабилитационных учреждений.

Другие меры касаются поддержки семейных форм воспитания, индексации пособий, выплат на проживание внутренне перемещенным лицам, а также финансирования социальных и реабилитационных услуг.

Для медицинской сферы Терехов предлагает предусмотреть дополнительные 1,6 млрд грн. Средства должны быть направлены на восстановление поврежденных медицинских учреждений, обустройство защищенных помещений для лечения, резервное электроснабжение и водоснабжение.

Еще 8,45 млрд грн предлагается выделить на 51 приоритетный государственный инвестиционный проект, а 3 млрд грн — на компенсацию потерь местных бюджетов из-за налоговых льгот.

В обращении также затронуты вопросы финансирования разминирования земель, обращения со строительными отходами и экологических мероприятий. Кроме того, предлагается упростить финансирование неотложных проектов в сфере безопасности и разрешить оставлять неиспользованные государственные субвенции в местных бюджетах до завершения соответствующих проектов.

Отдельный блок предложений касается увеличения доходов государственного бюджета. В целом Терехов предлагает определить дополнительные источники поступлений на сумму 95 млрд грн.

Из них 65 млрд грн планируется получить за счет детенизации экономики, противодействия уклонению от уплаты налогов, контрабанде и обороту контрафактной продукции, а также улучшения налогового и таможенного администрирования.

Еще 30 млрд грн предлагается привлечь за счет увеличения прогнозируемого перечисления прибыли Национального банка Украины в бюджет — с 48,7 млрд до 78,7 млрд грн.

Авторы предложений отмечают, что увеличение доходов должно происходить без повышения налоговой нагрузки на добросовестный бизнес и граждан. Вместо этого предлагается сосредоточиться на сокращении теневой экономики и обеспечении честной конкуренции.

По замыслу инициаторов, предложенные изменения должны обеспечить дополнительное финансирование общин и социальных нужд без увеличения предельного дефицита государственного бюджета и сокращения расходов на безопасность и оборону.

Как писали Новини.LIVE, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что государство должно снизить налоги на продукты питания, лекарства и другие товары первой необходимости. Он также выступил против замораживания социальных выплат и усиления налогового давления на индивидуальных предпринимателей. По его мнению, дополнительные ресурсы для поддержки населения можно найти за счет детинизации экономики и сокращения неэффективных расходов.

Кроме того, Харьков готов поделиться с Киевом опытом создания ситуационных центров и организации работы антикризисных штабов. В то же время город планирует перенимать наработки столицы и других украинских общин, чтобы лучше подготовиться к отопительному сезону и возможным зимним кризисам. Мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул важность сотрудничества между городами для обеспечения их стабильной работы в сложных условиях.

Руслан Стефанчук Харьков Игорь Терехов бюджет Сергей Корецкий
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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