В Харькове только 53% детей могут учиться в очном формате — Терехов

Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Украине Брис Рокфей и мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Анна Шоферова/Новини.LIVE

В Харькове в этом году в первый класс пошли около 5 тысяч детей — на 500 меньше, чем в прошлом году, а общее число школьников сократилось до 92 тысяч. При этом лишь 53% детей, остающихся в городе, имеют возможность учиться офлайн в безопасных условиях, а Франция вместе с партнерами из ЕС продолжит поддерживать Харьков и его образовательные проекты.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Шоферова.

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В Харькове сократилось количество школьников

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в этом году учебный год в городе начали около 92 тысяч школьников. Для сравнения: в прошлом году в харьковских школах учились около 94,5 тысячи детей.

Наиболее заметное сокращение наблюдается среди первоклассников. В этом году в первый класс пошли около 5 тысяч детей — примерно на 500 меньше, чем в прошлом году.

Отдельной проблемой остается доступ детей к безопасному очному обучению. Игорь Терехов отметил, что на данный момент лишь 53% детей, находящихся в Харькове, имеют возможность учиться офлайн в безопасных условиях.

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"Процент охвата меня пока не устраивает. Он составляет 53 процента от всех желающих, находящихся в городе Харькове. То есть нужно строить, нужно наращивать темпы", — отметил мэр.

В настоящее время в Харькове работают 10 подземных школ, 7 станций метро и в общей сложности 24 безопасные локации, где организовано обучение детей.

Терехов подчеркнул, что город планирует увеличивать количество мест для безопасного офлайн-обучения, в настоящее время разрабатываются еще два проекта строительства подземных школ.

В то же время реализацию новых проектов сдерживает нехватка финансирования. Отдельно мэр подчеркнул необходимость выделения средств на строительство подземного детского сада, который сейчас возводится в Харькове.

Франция продолжит поддерживать Харьков

Новую подземную школу в Слободском районе Харькова открыли при поддержке французской организации. Во время мероприятия Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Брис Рокфей заявил, что Франция вместе с партнерами из Европейского Союза продолжит поддерживать город.

Он рассказал, что во время встречи с Игорем Тереховым стороны обсудили ключевые направления сотрудничества и вызовы, с которыми сегодня сталкивается Харьков.

"Харьков является и остается для нас важным городом, важным партнером, и совместно с Европейским Союзом, нашими коллегами из Европы, мы будем продолжать оказывать всяческую поддержку", — сказал Брис Рокфей.

Посол также сообщил, что во время пребывания в Харькове планирует посетить ещё один проект, реализуемый при поддержке Франции, на этот раз в сфере здравоохранения.

Последние новости Харькова

Мы писали, что Игорь Терехов в комментарии журналистке Новини.LIVE Веронике Марченко выступил за повышение заработной платы учителям, работающим в прифронтовых городах и общинах. Он отметил, что условия жизни и работы педагогов в Харькове значительно сложнее, чем в более безопасных регионах, однако уровень оплаты труда, по его мнению, не отражает этой разницы.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове начала работу новая подземная школа, где дети смогут безопасно учиться в условиях войны. Учреждение рассчитано на 2768 учеников, а мэр города Игорь Терехов подчеркнул, что потребность в таких образовательных пространствах остается высокой.