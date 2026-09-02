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Головна Харків Терехов: у Харкові лише 53% дітей можуть навчатися офлайн

Терехов: у Харкові лише 53% дітей можуть навчатися офлайн

Ua ru
2 вересня 2026 08:18
Ексклюзив
У Харкові лише 53% дітей можуть навчатися офлайн - Терехов
Надзвичайний та Повноважний Посол Франції в Україні Бріс Рокфей та мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Анна Шоферова/Новини.LIVE

У Харкові цього року до першого класу пішли близько 5 тисяч дітей — на 500 менше, ніж торік, а загальна кількість школярів скоротилася до 92 тисяч. Водночас лише 53% дітей, які залишаються у місті, мають можливість навчатися офлайн у безпечних умовах, а Франція разом із партнерами з ЄС продовжить підтримувати Харків та його освітні проєкти.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Шоферова.

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У Харкові скоротилася кількість школярів

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що цьогоріч навчальний рік у місті розпочали близько 92 тисяч школярів. Для порівняння, минулого року в харківських школах навчалися близько 94,5 тисячі дітей.

Найбільш помітне скорочення спостерігається серед першокласників. Цього року до першого класу пішли близько 5 тисяч дітей — приблизно на 500 менше, ніж торік.

Окремою проблемою залишається доступ дітей до безпечного очного навчання. Ігор Терехов зауважив, наразі лише 53% дітей, які перебувають у Харкові, мають можливість навчатися офлайн у безпечних умовах.

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"Відсоток охоплення мене поки що не задовольняє. Він складає 53 відсотки від усіх бажаючих, які перебувають у місті Харків. Тобто потрібно будувати, потрібно нарощувати темпи", — зазначив мер.

Наразі в Харкові працюють 10 підземних шкіл, 7 станцій метро та загалом 24 безпечні локації, де організовано навчання дітей.

Терехов наголосив, що місто планує збільшувати кількість місць для безпечного офлайн-навчання, наразі розробляються ще два проєкти будівництва підземних шкіл.

Водночас реалізацію нових проєктів стримує нестача фінансування. Окремо мер наголосив на необхідності коштів для будівництва підземного дитячого садочка, який нині споруджують у Харкові.

Франція продовжить підтримувати Харків

Нову підземну школу у Слобідському районі Харкова відкрили за підтримки французької організації. Під час заходу Надзвичайний та Повноважний Посол Франції в Україні Бріс Рокфей заявив, що Франція разом із партнерами з Європейського Союзу продовжить підтримувати місто.

Він поділився, що під час зустрічі з Ігорем Тереховим сторони обговорили ключові напрямки співпраці та виклики, з якими сьогодні стикається Харків.

"Харків є і лишається для нас важливим містом, важливим партнером, і спільно з Європейським Союзом, нашими колегами з Європи ми будемо продовжувати надавати усіляку підтримку", — сказав Бріс Рокфей.

Посол також повідомив, що під час перебування у Харкові планує відвідати ще один проєкт, реалізований за підтримки Франції, цього разу у сфері охорони здоров’я.

Останні новини Харкова

Ми писали, що Ігор Терехов у коментарі журналістці Новини.LIVE Вероніці Марченко виступив за підвищення заробітних плат для вчителів, які працюють у прифронтових містах і громадах. Він зазначив, що умови життя та роботи педагогів у Харкові значно складніші, ніж у більш безпечних регіонах, однак рівень оплати праці, на його думку, не відображає цієї різниці.

Також Новини.LIVE інформували, що у Харкові запрацювала нова підземна школа, де діти зможуть безпечно навчатися в умовах війни. Заклад розрахований на 2768 учнів, а мер міста Ігор Терехов наголосив, що потреба в таких освітніх просторах залишається високою. 

школи Харків посол Ігор Терехов війна в Україні підземна школа
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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